Masterchef’te kaptanlık oyununu kim kazandı? Takımlar belli oldu

MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta!

Yeni haftanın başlamasıyla birlikte kaptanlık oyunu nefesleri kesti ve takımlar belli oldu.

MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Eylül, şeflerin istediği "Islak Hamburger" tabağında en başarılı performansı sergileyerek mavi takım kaptanlığını kazandı.

Bu sonuçla birlikte Eylül, takımını oluşturma ve stratejiler belirleme fırsatı elde etti.

Eylül'ün kaptanlık seçimleri merakla beklenirken, kırmızı takım kaptanı olarak Çağlar'ı seçmesiyle yeni haftanın rekabeti daha da alevlendi.

MASTERCHEF TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?

Mavi takımda Hakan, Çağatay, Furkan, Onur, Ayla, Ayten, Hilal, Barış ve İlhan yer alıyor.

Kırmızı takım ise Sümeyye, Özkan, Sezer, Gizem, Sercan, Mert, Cansu, İhsan ve İrem'den oluşuyor.

Takımların çekirdek kadrolarının belirlenmesiyle birlikte, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için hazırlıklar başladı.