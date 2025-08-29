Masterchef'te kimler eleme potasına gitti?

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüri üyeliğini yaptığı programda yarışmacılar yeniden tezgâh başına geçti.

MasterChef Türkiye’de bu hafta gerçekleşen kaptanlık mücadelesini Eylül kazanmıştı.

Eylül Kırmızı ekip kaptanı olarak Çağlar’ı tercih etti.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu ise mavi ekip kazandı.

Kırmızı ekip oyuncuları arasında yapılan dokunulmazlık oyununda şeflerin incelemesi sonucu en başarılı tabağı hazırlayan Çağlar dokunulmazlığı elde etti.

MASTERCHEF ELEME POTASINA KİMLER GİTTİ?

Dokunumazlık kazanan Çağlar, Gizem’i elenme potasına gönderdi.

Takım üyeleri arasında yapılan oylamada en fazla oyu alan Cansu dördüncü olarak elenme potasına girdi.

Haftanın eleme adayları şöyle sıralandı: