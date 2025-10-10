MEB bursluluk İOKBS ne zaman başvuru tarihi belli oldu mu?

İOKBS yani bursluluk sınavı ile ilgili takvim araştırmaları hızlandı.

Her sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınava binlerce öğrenci katılım gösteriyor.

5, 6, 7 ve 8’inci sınıflar ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak uygulanacak 2025 MEB İOKBS bursluluk sınavı için takvim sorgulanıyor.

2026 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bursluluk sınavı başvuru dönemi ve sınav tarihi henüz beyan edilmedi.

MEB tarafından yayımlanacak olan 2026 sınav programı ile İOKBS sınavına dair takvim de netleşmiş olacak.

Bursluluk sınavı 27 Nisan 2025 Pazar günü uygulanmıştı.

İOKBS başvuruları 3 Mart’ta başlamış, sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmî internet sitesinde paylaşılmıştı.

Bursluluk sınavının 2026 yılında da nisan ayı içinde yapılması öngörülüyor.

Başvurular ise meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr resmî portalları üzerinden ya da okul idareleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.