17°
Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

iOS 26.1 tarihi belli oldu m? Apple Intelligence Türkçe için geri sayım

Milyonlarca iPhone kullanıcısının heyecanla beklediği iOS 26 için geri sayım başladı. Apple'ın geçtiğimiz aylarda tanıttığı ve kişisel yapay zekâ deneyimini tamamen yeniden şekillendiren Apple Intelligence sistemi, nihayet Türkçe dil desteğine kavuşuyor.

iOS 26.1 tarihi belli oldu m? Apple Intelligence Türkçe için geri sayım
Haber Merkezi
09.10.2025
09.10.2025
Apple'ın en güncel mobil işletim sistemi olan iOS 26, Eylül ayında kullanıcılarla buluşmuştu.

Ancak sistemin en dikkat çekici özelliği olan ve kullanıcıların günlük deneyimlerini tamamen özelleştiren yapay zekâ motoru Apple Intelligence, ilk aşamada Türkçe dil desteğinden mahrumdu.

Bu durum, Türkiye’deki iPhone ve iPad sahipleri arasında büyük bir beklenti ve ilgi oluşturmuştu.

Apple, iOS 26.1 güncellemesiyle beraber bu devrim niteliğindeki yapay zekâ özelliklerini Türkçe biçiminde kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

iOS 26.1 tarihi belli oldu m? Apple Intelligence Türkçe için geri sayım

İOS 26.1 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

iOS 26.1 Beta 2 sürümü 6 Ekim 2025’te geliştiriciler için paylaşıldı.

Genellikle Apple, kapsamlı güncellemeler öncesinde 4 ila 5 beta sürümü yayınlar.

Mevcut sürece ve Apple’ın sonbahar güncelleme takvimine göre, iOS 26.1’in Ekim 2025’in son haftasında veya Kasım 2025’in ilk günlerinde genel kullanıma açılması en olası senaryo olarak değerlendiriliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Apple Intelligence Türkçe dil desteği hangi özellikleri etkileyecek?
Siri, mesaj yazma, e-posta oluşturma, özetleme, ve içerik önerisi gibi alanlarda yapay zekâ artık Türkçe anlayacak ve yanıt verecek. Bu da Türkiye’deki kullanıcı deneyimini tamamen değiştirecek.
#yapay zeka
#Ios 26.1
#Apple Intelligence
#Türkçe Dil Desteği
#Apple Güncelleme
#Ios 26
#Apple Intelligence
#Türkçe Dil Desteği
#Ios 26.1 Güncellemesi
#Aktüel
