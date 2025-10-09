iOS 26.1 tarihi belli oldu m? Apple Intelligence Türkçe için geri sayım

Apple'ın en güncel mobil işletim sistemi olan iOS 26, Eylül ayında kullanıcılarla buluşmuştu.

Ancak sistemin en dikkat çekici özelliği olan ve kullanıcıların günlük deneyimlerini tamamen özelleştiren yapay zekâ motoru Apple Intelligence, ilk aşamada Türkçe dil desteğinden mahrumdu.

Bu durum, Türkiye’deki iPhone ve iPad sahipleri arasında büyük bir beklenti ve ilgi oluşturmuştu.

Apple, iOS 26.1 güncellemesiyle beraber bu devrim niteliğindeki yapay zekâ özelliklerini Türkçe biçiminde kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

İOS 26.1 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

iOS 26.1 Beta 2 sürümü 6 Ekim 2025’te geliştiriciler için paylaşıldı.

Genellikle Apple, kapsamlı güncellemeler öncesinde 4 ila 5 beta sürümü yayınlar.

Mevcut sürece ve Apple’ın sonbahar güncelleme takvimine göre, iOS 26.1’in Ekim 2025’in son haftasında veya Kasım 2025’in ilk günlerinde genel kullanıma açılması en olası senaryo olarak değerlendiriliyor.