17°
Aktüel
KPSS P10 puan türü nedir? Branş öğretmenleri KPSS P10 puanı ile atanıyor

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında öğretmen adayları için özel olarak belirlenen KPSS P10 puan türü, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı öğretmen atamalarında önemli bir kriter olarak yer alıyor. Eğitim fakültesi mezunları ile pedagojik formasyon eğitimi almış lisans mezunlarının başvurularında kullanılan bu puan türü, adayların sadece belirli oturumlara katılarak hesaplatabildiği bir değerlendirme sistemiyle belirleniyor. İşte KPSS P10 puan türü memur alımı…

KPSS P10 puan türü nedir? Branş öğretmenleri KPSS P10 puanı ile atanıyor
sürecinde farklı meslek grupları için çeşitli puan türleri hesaplanıyor. Bu puan türlerinden biri de öğretmen adaylarının atama sürecinde belirleyici olan KPSS P10 puanıdır.

KPSS P10 NEDİR?

KPSS P10 puan türü, mesleğine adım atmak isteyen adaylar için özel olarak hesaplanan ağırlıklı bir standart puan sistemidir. Bu puan, KPSS’nin Genel Yetenek, Genel Kültür ve testlerinden elde edilen netlere dayanarak oluşturulur.

Hesaplama sisteminde Eğitim Bilimleri Testi’nin ağırlığı yüzde 100’dür, yani puan tamamen bu testin sonucuna göre belirlenir. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumlarının puana etkisi sıfır olarak kabul edilir. Bu nedenle, P10 puanı doğrudan öğretmenlik yeterlilikleriyle bağlantılı bir değerlendirme ölçütüdür.

KPSS P10 puan türü nedir? Branş öğretmenleri KPSS P10 puanı ile atanıyor

KPSS P10’un hesaplanma sürecinde ham puanlar, adayların sınavdaki doğru ve yanlış cevaplarına göre düzenlenir. Doğru cevap sayısından yanlışların dörtte biri çıkarılarak elde edilen ham puan, ’nin belirlediği standart sapma ve ortalama değerlerine göre normalize edilir. Böylece farklı sınav yıllarında aynı netlerle alınan puanlar değişiklik gösterebilir. KPSS P10 puanı, açıklanma tarihinden itibaren bir yıl boyunca geçerliliğini korur ve bu süre içinde öğretmenlik atamalarında kullanılabilir.

KPSS P10 puan türü nedir? Branş öğretmenleri KPSS P10 puanı ile atanıyor

KPSS P10 HANGİ MESLEKLER?

KPSS P10 puan türüyle yapılan atamalar, temel olarak öğretmenlik alanlarını kapsar. Bu puan türü, özellikle (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) oturumuna tabi olmayan öğretmenlik branşları için geçerlidir. Eğitim fakültelerinden mezun olan adaylar ya da pedagojik formasyon eğitimi almış diğer fakülte mezunları, bu puan türüyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmen olarak görev alabilirler.

KPSS P10 puan türü nedir? Branş öğretmenleri KPSS P10 puanı ile atanıyor

Bu kapsamda, KPSS P10 puanıyla atanabilecek meslekler arasında Müzik Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Felsefe Grubu Öğretmenliği, Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği, Teknoloji Tasarım Öğretmenliği ve çeşitli yabancı dil öğretmenlikleri yer alır. Ayrıca beden eğitimi, güzel sanatlar ve genel kültür odaklı branşlar da bu kapsamda değerlendirilir. Atamalar, ÖSYM’nin tercih kılavuzuna göre yapılan başvurular doğrultusunda belirlenir ve kontenjanlar branş bazında dağıtılır.

KPSS P10 puan türü nedir? Branş öğretmenleri KPSS P10 puanı ile atanıyor

KPSS P10 HANGİ ÖĞRETMENLİK, HANGİ BRANŞLAR?

KPSS P10 puanı, öğretmenlik atamalarında ÖABT sınavına tabi olmayan 17 branş için kullanılır. Bu branşlar arasında Müzik, Resim-İş, Felsefe Grubu (Felsefe ve Sosyoloji), Teknoloji Tasarım, Bilişim Teknolojileri ve bazı yabancı diller (Almanca, Fransızca, Arapça, Çince, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) yer alır. Bu alanlarda öğretmenlik yapmak isteyen adaylar, P10 puanlarıyla tercih yapabilir.

KPSS P10 puan türü nedir? Branş öğretmenleri KPSS P10 puanı ile atanıyor

Buna karşılık, ÖABT’ye tabi branşlar için P121 puanı geçerlidir. Örneğin Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, İngilizce, Din Kültürü, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Özel Eğitim gibi branşlarda öğretmenlik yapmak isteyenler, hem Eğitim Bilimleri hem de Alan Bilgisi oturumlarına girmek zorundadır. P10 puanı bu branşlarda kullanılmaz.

KPSS P10 PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

KPSS P10 puan türü ile en geniş çaplı atamaları gerçekleştiren kurum Milli Eğitim Bakanlığı’dır. MEB, öğretmenlik kontenjanlarını bu puan türüne göre belirler ve atamaları ÖSYM’nin tercih kılavuzu üzerinden yapar. Adaylar, aldıkları puanlara göre branş ve il tercihinde bulunur. Atamalar sırasında mülakat aşaması da uygulanır ve kontenjanın üç katı kadar aday mülakata davet edilir.

Bunun dışında bazı kamu kurumları da sınırlı sayıda alım yapabilir. Adalet Bakanlığı’nın eğitim birimlerinde, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda veya üniversitelerin eğitim danışmanlığı bölümlerinde zaman zaman KPSS P10 puanıyla personel alımı yapılabilir. Ancak bu alımlar nadirdir ve genellikle ek mülakat veya hizmet yılı gibi özel kriterlerle desteklenir.

ETİKETLER
#kpss
#kpss
#ösym
#kpss lisans
#öğretmenlik
#öğretmenlik
#kpss sonuçları
#kpss ön lisans
#memur
#öğretmenler
#öabt
#İngilizce öğretmeni
#memur alımı
#eğitim bilimleri
#öğretmen ataması
#Öğretmen atama
#öğretmen atamaları
#kpss ortaöğretim
#Öğretmen Yerleştirmeleri
#Öğretmen Tercihleri
#Kpss P10
#Aktüel
