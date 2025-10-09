Merkezi sistem kaloriferler ne zaman yakılacak?

Özellikle ekim ayının başlamasıyla beraber merkezi sistem kalorifer Ekim'de mi yoksa Kasım'da mı yanacak merak konusu oldu.

Apartman sakinlerinin kömür veya mazot teminiyle çalışan merkezi sistem kalorifer, belirlenen tarihler doğrultusunda yetkili kişiler tarafından günün belirli zamanlarında devreye alınıyor.

MERKEZİ ISITMA NE ZAMAN AÇILACAK?

Yönetmeliğe göre, merkezi sistemin başlangıç tarihi 15 Kasım, bitiş tarihi ise 15 Nisan olarak belirtilmiştir.

Ancak, her bölgede aynı tarihin geçerli olması söz konusu değildir.

Bu nedenle her ilin Valiliği kendi kararını vermektedir.

Vatandaşların bulundukları şehirlerin Valiliklerinin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.