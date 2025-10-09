Eskişehir'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda tutuklama var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ekişehir'de yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 kişiden 9'u adliyeye sevk edilirken, 8 şüpheli tutuklandı.
Yapılan aramalarda; 334.28 gram bonzai, 308 adet sentetik ecza hap, 9.84 gram metamfetamin, 0.65 gram bonzai ham maddesi, 1 adet ecstacy hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet kalem tipi silah ve 8 adet fişek ele geçirildi.
Konuyla alakalı yakalan 2'si kadın 9 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden birinin gülmesi ise dikkat çekti.