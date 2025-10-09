Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Bursalılar su kesintisinin bitmesi için yağmurun yağmasını bekliyor

Bursa'nın sadece 3 günlük suyu kaldı. Barajların dip seviyeyi görmesiyle Su kesintilerinin bitmesi için yağmurun yağması hasretle bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bursalılar su kesintisinin bitmesi için yağmurun yağmasını bekliyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 21:07
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 21:07

tarihinin en büyük su sıkıntılarından birini yaşıyor. Barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına inmişken kentte sadece 3 gün yetecek su mevcut. Başkan Bozbey, yağmurun yağmasını beklediklerini ve barajlara yeterli suyun gelmesi halinde sıkıntının sona ereceğini söyledi.

Bursalılar su kesintisinin bitmesi için yağmurun yağmasını bekliyor

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim ayı birinci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerine geçmeden önce BUSKİ Genel Müdürü Mehmet Ercihan Subaşıoğlu, su durumu hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Kentin su ihtiyacının yüzde 85’inin Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15’inin Uludağ pınar kaynaklarından karşılanmasının planlandığını belirten Subaşıoğlu, "Yaşanan nedeniyle güncel durumda yüzde 40’ı Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 20’si Çınarcık Barajı’ndan, yüzde 5’i Uludağ pınar kaynaklarından, yüzde 35’i 155 adet derin su kuyusundan karşılanmaktadır. Bugün itibariyle iki barajımızın ortalama doluluk oranı yüzde 1’in altında 0.70’tir. Son iki yılda aynı döneme ait doluluk oranı 9 Ekim 2024’te yüzde 28, 9 Ekim 2023’te yüzde 50’dir. Kent merkezinin ortalama günlük su tüketimi 480 bin metreküptür. Hiç yağmur yağmazsa 3 günlük su rezervi mevcuttur" dedi.

Bursalılar su kesintisinin bitmesi için yağmurun yağmasını bekliyor

"YAĞMUR YAĞIŞIYLA YETERLİ SU GELİRSE KESİNTİLER BİTECEK"

Suyun hiçbir zaman siyaset malzemesi olarak kullanılmaması gerektiğini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Bizler açık ve şeffaf bir şekilde Meclisimizi bilgilendirdik. Bilgilendirmeye de devam ediyoruz. Neticede hepimizin sorunu. Gönül isterdi ki çevre ve ısı değerlerinden etkilenmeyelim. Dünyanın yaşadığı kuraklık ülkemizde ve Bursa’da çok daha fazla hissedilmektedir. Bu da barajlarımızdaki doluluk oranıyla belli olmaktadır. BM Belediye Başkanları Forumu’nda da 3 konu çok öne çıktı. Onlardan bir tanesi su, kuraklık, iklim değişimleridir. Yağmur yağışlarıyla birlikte barajlara yeterli miktarda su gelirse bitecek. Tarihi verebilmeniz için yeterli suyun geleceği tarihi bilmeniz gerekiyor. Bunu bilmek de mümkün değil" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bursa susuz kaldı! Sağanağa rağmen baraj doluluk oranı yüzde 1'i geçemedi
ETİKETLER
#bursa
#kuraklık
#su kesintileri
#Su Sıkıntısı
#Baraj Doluluk Oranı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.