Bursalılar su kesintisinin bitmesi için yağmurun yağmasını bekliyor

Bursa tarihinin en büyük su sıkıntılarından birini yaşıyor. Barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına inmişken kentte sadece 3 gün yetecek su mevcut. Başkan Bozbey, yağmurun yağmasını beklediklerini ve barajlara yeterli suyun gelmesi halinde sıkıntının sona ereceğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim ayı birinci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerine geçmeden önce BUSKİ Genel Müdürü Mehmet Ercihan Subaşıoğlu, su durumu hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Kentin su ihtiyacının yüzde 85’inin Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15’inin Uludağ pınar kaynaklarından karşılanmasının planlandığını belirten Subaşıoğlu, "Yaşanan kuraklık nedeniyle güncel durumda yüzde 40’ı Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 20’si Çınarcık Barajı’ndan, yüzde 5’i Uludağ pınar kaynaklarından, yüzde 35’i 155 adet derin su kuyusundan karşılanmaktadır. Bugün itibariyle iki barajımızın ortalama doluluk oranı yüzde 1’in altında 0.70’tir. Son iki yılda aynı döneme ait doluluk oranı 9 Ekim 2024’te yüzde 28, 9 Ekim 2023’te yüzde 50’dir. Kent merkezinin ortalama günlük su tüketimi 480 bin metreküptür. Hiç yağmur yağmazsa 3 günlük su rezervi mevcuttur" dedi.

"YAĞMUR YAĞIŞIYLA YETERLİ SU GELİRSE KESİNTİLER BİTECEK"

Suyun hiçbir zaman siyaset malzemesi olarak kullanılmaması gerektiğini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Bizler açık ve şeffaf bir şekilde Meclisimizi bilgilendirdik. Bilgilendirmeye de devam ediyoruz. Neticede hepimizin sorunu. Gönül isterdi ki çevre ve ısı değerlerinden etkilenmeyelim. Dünyanın yaşadığı kuraklık ülkemizde ve Bursa’da çok daha fazla hissedilmektedir. Bu da barajlarımızdaki doluluk oranıyla belli olmaktadır. BM Belediye Başkanları Forumu’nda da 3 konu çok öne çıktı. Onlardan bir tanesi su, kuraklık, iklim değişimleridir. Yağmur yağışlarıyla birlikte barajlara yeterli miktarda su gelirse su kesintileri bitecek. Tarihi verebilmeniz için yeterli suyun geleceği tarihi bilmeniz gerekiyor. Bunu bilmek de mümkün değil" dedi.