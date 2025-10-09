İstanbul’da kar yağışı olacak mı? Hangi illerde kar var?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava tahmin raporlarına göre İstanbul dâhil 10 il için 'sarı' kodlu uyarı yapıldı.

4 ilde etkili olan kar yağışıyla birlikte İstanbullular da kentte karın ne zaman görüleceğini merak ediyor.

KAR HANGİ ŞEHİRLERE YAĞDI?

Yılın ilk kar haberlerinden biri Uludağ’dan gelirken, yağış kısa süre sonra yağmura dönüştü.

Antalya Kaş’ta da 2700 metre rakımlı Akdağ bölgesine gece saatlerinde kar yağdı.

Denizli Bozdağ’a da sezonun ilk karı indi.

Ayrıca Köroğlu Dağları’nda yer alan 2 bin metre yükseklikteki kayak merkezi Kartalkaya ile Aladağ mevkisinde yağmur sonrası hafif kar yağışı etkisini gösterdi.

İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI?

İçişleri Bakanlığı, bazı şehirlerde beklenen şiddetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve temkinli olmaları yönünde uyardı.

İstanbul’da cumartesi günü yağış beklenirken hava sıcaklığının 19 ila 20 dereceler arasında kalacağı ifade edildi.

Kar yağışıyla ilgili olarak ise İstanbul özelinde herhangi bir açıklama yapılmadı.