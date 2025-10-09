Menü Kapat
Hava Durumu
17°
Editor
 | Erdem Avsar

İstanbul’da kar yağışı olacak mı? Hangi illerde kar var?

Bursa, Denizli, Antalya ve Bolu’da sezonun ilk karı görüldü. İstanbul için ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden art arda uyarılar gelirken vatandaşlar İstanbul’a kar düşüp düşmeyeceğini sorguluyor.

İstanbul’da kar yağışı olacak mı? Hangi illerde kar var?
09.10.2025
09.10.2025
saat ikonu 20:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava tahmin raporlarına göre dâhil 10 il için 'sarı' kodlu uyarı yapıldı.

4 ilde etkili olan yağışıyla birlikte İstanbullular da kentte karın ne zaman görüleceğini merak ediyor.

İstanbul’da kar yağışı olacak mı? Hangi illerde kar var?

KAR HANGİ ŞEHİRLERE YAĞDI?

Yılın ilk kar haberlerinden biri ’dan gelirken, yağış kısa süre sonra yağmura dönüştü.

Kaş’ta da 2700 metre rakımlı Akdağ bölgesine gece saatlerinde kar yağdı.

Bozdağ’a da sezonun ilk karı indi.

Ayrıca Köroğlu Dağları’nda yer alan 2 bin metre yükseklikteki kayak merkezi Kartalkaya ile Aladağ mevkisinde yağmur sonrası hafif kar yağışı etkisini gösterdi.

İstanbul’da kar yağışı olacak mı? Hangi illerde kar var?

İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI?

İçişleri Bakanlığı, bazı şehirlerde beklenen şiddetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve temkinli olmaları yönünde uyardı.

İstanbul’da cumartesi günü yağış beklenirken hava sıcaklığının 19 ila 20 dereceler arasında kalacağı ifade edildi.

Kar yağışıyla ilgili olarak ise İstanbul özelinde herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul’a kar yağacak mı?
Meteoroloji’nin son raporuna göre İstanbul’da hafta sonu yağmur bekleniyor. Ancak kar yağışıyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.
