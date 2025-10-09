Menü Kapat
17°
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Avrupa Kulüpler Birliği nedir? 3 Türk takımı asil üye olarak yer alıyor

Avrupa'nın önde gelen futbol kulüplerini bir araya getiren European Football Clubs (EFC), UEFA ve FIFA tarafından Avrupa’daki kulüplerin çıkarlarını temsil eden tek bağımsız kuruluş olarak resmen tanınıyor. Eski adıyla Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) olarak bilinen yapı, G-14’ün dağılmasının ardından 2008 yılında kuruldu. Türkiye’den birçok kulüple Avrupa Kulüpler Birliği’nin ilişkisi bulunuyor.

Avrupa Kulüpler Birliği nedir? 3 Türk takımı asil üye olarak yer alıyor
ve , Avrupa’nın en önemli kulüplerini tek çatı altında buluşturan European Football Clubs (EFC) organizasyonuna katıldıklarını açıkladı. Avrupa’daki 53 federasyondan kulüplerin yer aldığı bu yapı, futbol dünyasında geniş bir temsil ağına sahip.

AVRUPA KULÜPLER BİRLİĞİ NEDİR?

Avrupa Kulüpler Birliği, orijinal adıyla European Club Association (ECA), Avrupa’daki futbol kulüplerini temsil eden en üst düzey kuruluştur. G-14 grubunun Ocak 2008’de dağılmasının ardından, 53 ulusal federasyondan en az birer takımın yer aldığı 197 kulübün katılımıyla kuruldu. Kuruluşun amacı, Avrupa futbolunun kulüp bazında gelişimini desteklemek ve kulüplerin haklarını korumaktır.

Avrupa Kulüpler Birliği nedir? 3 Türk takımı asil üye olarak yer alıyor

ECA’nın günümüzdeki yeni adı European Football Clubs (EFC) olarak kullanılmaktadır. EFC, UEFA ve FIFA tarafından Avrupa’daki kulüplerin çıkarlarını temsil eden tek bağımsız yapı olarak tanınmaktadır. Kuruluşun başkanlığını Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi üstlenirken, üye kulüpler Avrupa futbolunun en köklü ve başarılı takımlarını kapsamaktadır.

Avrupa Kulüpler Birliği nedir? 3 Türk takımı asil üye olarak yer alıyor

AVRUPA KULÜPLER BİRLİĞİ HANGİ TAKIMLAR VAR?

EFC bünyesinde Avrupa’nın önde gelen kulüpleri yer alıyor. İngiltere’den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham ve West Ham United; İspanya’dan Real Madrid, Atletico Madrid, Sevilla, Villarreal, Real Betis ve Valencia organizasyonda bulunuyor. Ayrıca İtalya’dan AC Milan, Inter, Juventus, Napoli, Roma, Lazio ve Fiorentina da Avrupa futbolunun bu üst düzey temsil yapısının üyeleri arasında yer alıyor.

Avrupa Kulüpler Birliği nedir? 3 Türk takımı asil üye olarak yer alıyor

Almanya’dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen ve Eintracht Frankfurt; Fransa’dan Paris Saint-Germain, Lyon, Marseille, Rennes, Lille ve Nice organizasyona dahil durumda. Bunun yanı sıra Portekiz’den Benfica, Porto, Sporting CP ve Braga; Hollanda’dan Ajax, PSV, Feyenoord ve AZ Alkmaar da EFC üyesi kulüpler arasında bulunuyor. İskoçya’dan Celtic, Rangers ve Aberdeen; Norveç’ten Rosenborg, Molde, Vålerenga ve Bodo/Glimt; İsveç’ten Malmö, Djurgarden, Hammarby ve AIK de Avrupa futbolunu temsil eden diğer ekipler arasında yer alıyor.

Avrupa Kulüpler Birliği nedir? 3 Türk takımı asil üye olarak yer alıyor

AVRUPA KULÜPLER BİRLİĞİ TÜRK TAKIMLARI

Türkiye’den Avrupa Kulüpler Birliği’ne asil üye olarak katılan kulüpler Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir’dir. Bu üç kulüp, Avrupa futbolundaki karar mekanizmalarında doğrudan temsil hakkına sahiptir. Bunun yanı sıra Türkiye’den birçok kulüp bağlı üye statüsünde organizasyonda yer alıyor.

Bağlı üyeler arasında Beşiktaş, Trabzonspor, Sivasspor, Adana Demirspor, Antalyaspor, Konyaspor, Ankaragücü, Samsunspor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Hatayspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Pendikspor, Rizespor, Fatih Karagümrük, Beylerbeyi ve İstanbulspor bulunuyor.

