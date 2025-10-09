Instagram erişim sorunu ne zaman düzelecek çöktü mü?

9 Ekim Perşembe günü Instagram kullanıcıları, platforma bağlantı ve yenileme sorunlarıyla karşılaştıklarında uygulamanın genel durumu hakkında bilgi arayışına girdi.

Dünya çapında milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan Instagram için paylaşılan hata izleme raporunda, son 24 saat içinde kayda değer bir kesinti yaşanmadığı ifade edildi.

Ancak bazı kullanıcılar, uygulamaya girişte gecikmeler ve içerik paylaşmama gibi teknik aksaklıklarla karşılaştıklarını belirtti.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ DÜZELDİ Mİ?

Instagram hata raporu 24 saatlik verilere göre büyük çaplı bir arıza tespit edilmedi.

Kullanıcıların karşılaştığı erişim problemi anlık olarak bazı hesaplarda sürüyor.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNU NE ZAMAN GİDERİLECEK?

9 Ekim 2025 Perşembe günü Instagram’a bağlantı sıkıntısı yaşayan kullanıcılar, sorunun ne zaman sona ereceğini merak ediyor.

Şimdilik Instagram yönetimi tarafından yapılmış resmi bir duyuru bulunmuyor.

Hata tespit raporlarında da genel bir kesintiye rastlanmadı.

Bazı durumlarda görülen erişim sorunları, yerel internet yoğunluğu, DNS ayarları veya cihaz önbelleği gibi kullanıcı kaynaklı teknik faktörlerden ileri gelebiliyor.