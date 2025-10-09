Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Instagram erişim sorunu ne zaman düzelecek çöktü mü?

Instagram çöktü mü sorusu, 9 Ekim sabah saatlerinden itibaren sosyal medya kullanıcılarının gündeminde yer aldı. Uygulamaya erişimde yaşanan yavaşlamalar kullanıcıların ilgisini çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Instagram erişim sorunu ne zaman düzelecek çöktü mü?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 19:40
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 19:40

9 Ekim Perşembe günü Instagram kullanıcıları, platforma bağlantı ve yenileme sorunlarıyla karşılaştıklarında uygulamanın genel durumu hakkında bilgi arayışına girdi.

Dünya çapında milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan Instagram için paylaşılan hata izleme raporunda, son 24 saat içinde kayda değer bir kesinti yaşanmadığı ifade edildi.

Ancak bazı kullanıcılar, uygulamaya girişte gecikmeler ve içerik paylaşmama gibi teknik aksaklıklarla karşılaştıklarını belirtti.

Instagram erişim sorunu ne zaman düzelecek çöktü mü?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ DÜZELDİ Mİ?

Instagram hata raporu 24 saatlik verilere göre büyük çaplı bir tespit edilmedi.

Kullanıcıların karşılaştığı erişim problemi anlık olarak bazı hesaplarda sürüyor.

Instagram erişim sorunu ne zaman düzelecek çöktü mü?

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNU NE ZAMAN GİDERİLECEK?

9 Ekim 2025 Perşembe günü Instagram’a bağlantı sıkıntısı yaşayan kullanıcılar, sorunun ne zaman sona ereceğini merak ediyor.

Şimdilik Instagram yönetimi tarafından yapılmış resmi bir duyuru bulunmuyor.

Hata tespit raporlarında da genel bir kesintiye rastlanmadı.

Bazı durumlarda görülen erişim sorunları, yerel internet yoğunluğu, DNS ayarları veya cihaz önbelleği gibi kullanıcı kaynaklı teknik faktörlerden ileri gelebiliyor.

ETİKETLER
#erişim sorunu
#arıza
#Instagram Sorunları
#Teknik Aksaklık
#Hata Raporu
#Instagram Çöktü
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.