KPSS P1, P2, P3 nedir, hangi meslekler? KPSS P1, P2, P3 ile alan kurumlar

KPSS puan türleri, adayların kamu kurumlarındaki uygun pozisyonlara yerleştirilebilmesi için belirli ağırlıklara göre hesaplanır. P1, P2 ve P3 puan türleri, özellikle lisans mezunları için merkezi ve kurumsal atamalarda temel belirleyici unsurlardır.

KPSS P1 NEDİR?

KPSS P1 puan türü, sınavın Genel Yetenek (GY) testine yüksek ağırlık veren bir hesaplama sistemine sahiptir. Bu puan türünde GY netlerinin %70’i, Genel Kültür (GK) netlerinin ise %30’u dikkate alınır. Matematik ve mantık odaklı sorularda başarılı olan adaylar için avantajlıdır. Genellikle analitik düşünme kabiliyeti, sayısal analiz gücü ve teknik bilgi gerektiren meslekler bu puan türüyle bağlantılıdır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), mühendislik ve hukuk fakültesi mezunları bu puan türünden yararlanarak çeşitli kamu kurumlarına başvurabilir.

Bu puan türü, kamu kurumlarının teknik ve mühendislik alanlarında ihtiyaç duyduğu personeli belirlemede kullanılır. P1 puanıyla yapılan atamalarda, özellikle denetim ve teknik uzmanlık pozisyonları öne çıkar. Ayrıca bazı kurumlar, yabancı dil puanını da P1’e ekleyerek değerlendirmeye alır. Bu nedenle sayısal becerilerini geliştiren ve aynı zamanda genel kültür bilgisini dengeleyen adaylar bu puan türünde yüksek başarı elde edebilir.

KPSS P1 HANGİ MESLEKLER

P1 puan türüyle atanabilecek meslekler genellikle teknik ve denetim odaklıdır. Mühendis (inşaat, makine, elektrik-elektronik), bilişim personeli, denetçi yardımcısı ve Avrupa Birliği uzman yardımcısı gibi pozisyonlar bu gruptadır. Ayrıca bazı teknik uzmanlık gerektiren kamu projelerinde de P1 puanı esas alınır.

Bu puan türüyle başvuru yapan adaylar, genellikle altyapı, enerji, çevre veya mali denetim alanlarında görev yapar. Örneğin bir inşaat mühendisi P1 puanıyla Devlet Su İşleri projelerinde istihdam edilebilirken, bir endüstri mühendisi üretim denetiminde görev alabilir. Bu mesleklerde analitik düşünebilme, teknik bilgi ve problem çözme becerisi ön plandadır.

KPSS P1 meslekleri:

Mühendis (İnşaat, Makine, Elektrik-Elektronik vb.)

Uzman Yardımcısı

Denetçi Yardımcısı

AB Uzman Yardımcısı

Bilişim Personeli

KPSS P1 İLE ALAN KURUMLAR

P1 puanıyla alım yapan kurumlar genellikle teknik, denetim veya finansal düzenleme alanlarında faaliyet gösteren kamu kuruluşlarıdır. Bu kurumlar arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yer alır.

Ayrıca İller Bankası (İlbank), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Borsa İstanbul (BİST) ve Devlet Su İşleri (DSİ) de P1 puanı üzerinden mühendis, uzman yardımcısı ve teknik personel alımı yapar. Bazı belediyeler de teknik hizmetler birimlerinde bu puanı esas alarak personel istihdam eder.

KPSS P1 hangi kurumlar?

Bakanlıkların Mühendislik Kadroları (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı vb.)

Rekabet Kurumu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)

Borsa İstanbul (BİST)

İller Bankası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

KPSS P2 NEDİR?

KPSS P2 puanı, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin daha dengeli bir oranla hesaplandığı puan türüdür. Bu sistemde GY netlerinin %60’ı, GK netlerinin ise %40’ı puan hesaplamasında kullanılır. P2 puanı hem analitik hem de genel bilgi yeteneğini ölçtüğü için farklı bölümlerden mezun adaylara hitap eder. İİBF, hukuk ve mühendislik fakültesi mezunları bu puan türüyle birçok idari ve denetim pozisyonuna başvurabilir.

P2 puanı, A Grubu kadrolar arasında yer alan uzman yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı ve denetçilik gibi görevlerde belirleyici rol oynar. Kurumların çoğu, bu puanı hem teknik bilgi hem de genel kültür dengesini sağlamak amacıyla tercih eder. Ayrıca, bazı pozisyonlarda yabancı dil ve alan bilgisi testleri de P2 hesaplamasına dahil edilebilir.

KPSS P2 HANGİ MESLEKLER

P2 puanıyla başvurulabilecek meslekler arasında uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, denetçi ve Avrupa Birliği uzman yardımcısı gibi idari görevler bulunur. Bu görevler genellikle ekonomi, maliye, hukuk veya yönetim alanlarında eğitim almış adaylara açıktır.

P2 puanıyla alım yapılan kadrolar, kamu kurumlarının mali, denetimsel ve idari birimlerinde yoğunlaşır. Örneğin, bir iktisat mezunu P2 puanıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda uzman yardımcısı olarak görev alabilir. Hukuk mezunları ise Adalet Bakanlığı veya Ticaret Bakanlığı gibi kurumlarda idari görevlerde değerlendirilebilir.

KPSS P2 meslekleri:

Uzman Yardımcısı

Müfettiş Yardımcısı

Denetçi

AB Uzman Yardımcısı

KPSS P2 İLE ALAN KURUMLAR

P2 puanı, birçok bakanlık ve kamu kuruluşu tarafından idari ve mali görevler için kullanılır. Kalkınma Bankası, Diyanet İşleri Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Rekabet Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu puanla personel alımı yapar.

Ayrıca, Maliye ve Ticaret Bakanlıkları gibi finansal denetim ve düzenleme birimleri de P2 puanına dayalı alımlar gerçekleştirir. Bu kurumlar, genellikle adaylardan analitik düşünme ve kamu yönetimi bilgisi beklentisi taşır.

KPSS P2 hangi kurumlar?

Kalkınma Bankası (İlbank)

Diyanet İşleri Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Rekabet Kurumu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Çeşitli Bakanlıklar (Maliye, Ticaret)

KPSS P3 NEDİR?

KPSS P3 puanı, sınavın en genel ve yaygın kullanılan puan türüdür. GY ve GK testlerinin eşit oranda (%50-%50) değerlendirildiği bu sistem, lisans mezunlarının büyük çoğunluğu için temel referanstır. P3 puanı, özellikle B Grubu merkezi atamalarda esas alınır.

P3 puanı, kamu kurumlarının genel memur kadrolarına personel alımında kullanılır. Bu puan türü, hemen her bölümden mezun adayın başvuru yapabilmesini sağlar. Merkezi atamalarda ÖSYM tarafından belirlenen taban puanlara göre yerleştirme yapılırken, kurumsal alımlarda kurumlar kendi puan şartlarını belirleyebilir.

KPSS P3 MESLEKLERİ

P3 puanıyla atanabilecek meslekler arasında idari memurluk, zabıt katipliği, veri hazırlama kontrol işletmenliği (VHKİ), teknisyenlik, laborantlık, hemşirelik ve infaz koruma memurluğu bulunur. Bu puan türü, genel memuriyet kadrolarını kapsadığı için en geniş kapsamlıdır.

Örneğin, bir işletme mezunu P3 puanıyla bakanlıkların idari kadrolarına atanabilirken, sağlık alanından mezun olan adaylar hastanelerde sağlık memuru veya hemşire olarak görev yapabilir. Bu nedenle P3 puanı, memuriyet hedefleyen adaylar için en çok tercih edilen puan türüdür.

KPSS P3 hangi meslekler?

Memur (İdari, Teknik)

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Şoför, Teknisyen (bazı kadrolar)

Polis Memuru (PMYO için)

Askeri Personel (subay/astsubay adayları)



KPSS P3 İLE ALAN KURUMLAR

P3 puanıyla alım yapan kurumlar arasında Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı gibi büyük kamu kurumları yer alır. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belediyeler ve il özel idareleri de bu puan türüyle personel istihdam eder.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TCDD ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gibi kurumlar da P3 puanını kullanarak alım yapar. Kamu bankaları (Ziraat, Halkbank) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de belirli pozisyonlarda P3 puanını esas alır.

