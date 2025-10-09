Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de hemşerilerine seslendi

3 günlük Rize ve Trabzon programları için bugün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Rize-Artvin Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından geceyi geçireceği baba ocağı Güneysu ilçesine geçti. Burada ilçe merkezinde yoğun bir kalabalık tarafından karşılanan Erdoğan, hemşehrilerine Cumhurbaşkanlığına ait otobüsten seslendi...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2025
21:44
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
22:21

Cumhurbaşkanı , çeşitli programlara katılmak için memleketi 'ye geldi. Erdoğan, "Rize'den maalesef tabi aldığımız felaket haberleri bizleri üzdü. Ama Allah'a hamd ediyoruz ölüm yok. Bu afette daha çok heyelanlar oldu. Şimdi bu bölgelerini bir gezip görme imkanımız olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de hemşerilerine seslendi



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 günlük gezisi ve programları ile kısa bir bilgi vererek, "Yarın Cuma, Cumartesi Rize'de programlarımız var. Pazar günü 'da programımız olacak. Orada da mitingimizi yapacağız. Kardeşlerim tabi bu aralar Rize'den maalesef tabi aldığımız felaket haberleri bizleri üzdü. Ama Allah'a hamd ediyoruz, ölüm yok. Bu afette daha çok heyelanlar oldu. Şimdi bu heyelan bölgelerini şöyle bir gezip görme imkanımız olacak. Ayder toparlandı mı? Şimdi toparlanmış olmasına rağmen buraları bir gidip görelim istedik, göreceğiz inşallah. Bütün bunlarla beraber istiyoruz ki şimdi buraları çok güzel hale getirelim. Tabii 'nin yapmış olduğu konutları gördüm, ayrıca mutlu oldum. Bütün bunlarla süratle malum şehir hastanemizin yapımı devam ediyor. İnşaatı da görmek suretiyle şehir hastanemizi de görelim istiyorum. 'daki hastanemizin de şuanda süratle yapımım devam ediyor onu da göreceğiz. Bütün bunlarla beraber gerek alt yapıda gerek üst yapıda bu adımları atmış olacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de hemşerilerine seslendi



Erdoğan, slogan atan AK Partili gençlere yönelik de, "‘Ak Gençlik' deyip de işi dere yatağına bırakmayın. Gençlerin hepsi sizinle el ele olacak, omuz omuza olacak. AK Parti çatısı altında yola devam edecek. Şimdi yarın Cuma, cumanız şimdiden mübarek olsun ve hep birlikte inşallah cumanızı kutluyorum tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Partili gençlerin fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmeyerek onlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Erdoğan, ardından dinlenmek üzere evine hareket etti.

ETİKETLER
#rize
#recep tayyip erdoğan
#trabzon
#toki
#şehir hastanesi
#heyelan
#güneysu
#Politika
