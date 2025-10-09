Menü Kapat
Ekonomi
Ekmek zammını mahkeme durdurdu! Komşu illerin de üzerinde fiyat istendi

Kastamonu'da ekmeğe yapılmak istenen zam mahkemeden döndü. Yargı kararında civar illerindeki ekmek fiyatlarının çok üzerinde yapılmak istenen artışa dikkat çekti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 22:26
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 22:35

'da zammı durduruldu. Sofralık 200 gram ekmeğe yapılmak istenen 2,5 liralık zammı Kastamonu Valiliği yargıya taşıdı.

EKMEK FİYATININ 15 LİRA OLMASI İSTENDİ

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez ilçe, İnebolu, Doğanyurt ve Seydiler ilçelerinde faaliyet gösteren fırıncı esnafı tarafından, maliyetlerdeki artışlar gerekçe gösterilerek 200 gram ekmeğin satış fiyatının 12,5 liradan 15 liraya, 400 gram ekmeğin ise 25 liradan 30 liraya satılmasının talep edildiği belirtildi.

VALİLİK İTİRAZ ETTİ

Alınan karar hakkında bilgi verilen açıklamada, "5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62. maddesine ve 14.02.2008 tarihli 26787 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesine göre ekmek fiyatını yeniden tespit etmek amacıyla 25 Eylül 2025 tarihinde oluşturulan Kastamonu İli Ekmek Tarifesi Komisyonunda, oy çokluğuyla 200 gram ekmeğin fiyatı, 12,5'ten 15 liraya çıkarılmıştı." ifadelerine yer verildi.

Ekmek zammını mahkeme durdurdu! Komşu illerin de üzerinde fiyat istendi

Konunun yargıya taşındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan bu kararın, belirlenen fiyatın civar illerin ortalamalarının üstünde olması ve yapılan zammın vatandaşın mağduriyetine yol açması gibi nedenlerle Valiliğimiz tarafından yargıya taşınması neticesinde Kastamonu 3. Asliye Mahkemesi tarafından, komisyonun ekmek fiyatını 15 liraya çıkaran kararının uygulanmasının yargılama sonuna kadar tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir. Buna göre 10 Ekim 2025 tarihinden itibaren mahkeme neticelenene kadar Kastamonu'da ekmek fiyatı zamsız tarife üzerinden satılmaya devam edilecektir."

