Hangi ilde ne kadar sosyal konut teslim edildiğini TOKİ açıkladı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), sosyal konut projeleri aracılığıyla dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlara Türkiye’nin dört bir yanında yeni yaşam alanları kurmayı sürdürmekte.

NE KADAR TOKİ KONUTU TESLİM EDİLDİ?

TOKİ, Eylül ayında 12 farklı ilde 2 bin 785 konutun teslimini başarıyla tamamladı.

Teslimatlar; Adıyaman, Çankırı, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İstanbul, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Trabzon, Van ve Yalova’da gerçekleştirildi.

TOKİ, Ağustos ayında ise 13 farklı şehirde 3 bin 876 konutun anahtarını hak sahiplerine teslim etti.

Teslim edilen projeler içinde Adana, Adıyaman, Amasya, Ardahan, Çorum, Elazığ, Hatay, İstanbul, Kastamonu, Malatya, Niğde, Şanlıurfa ve Trabzon illeri yer alıyor.

TOKİ, inşa ettiği sosyal konutlarla bugüne kadar 1 milyon 740 bin dar gelirli ailenin ev sahibi olmasını sağladı.

Bu konutlarda 5 milyondan fazla vatandaş güvenli ve çağdaş yaşam alanlarına kavuştu.

Türkiye genelinde 280 bin yeni sosyal konutun yapımı halen devam ediyor.