Benim Sayfam
TGRT Haber
Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Hangi ilde ne kadar sosyal konut teslim edildiğini TOKİ açıkladı!

TOKİ, sosyal konutları peş peşe teslim etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Ağustos ve Eylül aylarında 20 farklı kentte teslim edilen konut miktarı da merak ediliyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2025
23:36
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
00:08

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (), projeleri aracılığıyla dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlara ’nin dört bir yanında yeni yaşam alanları kurmayı sürdürmekte.

NE KADAR TOKİ KONUTU TESLİM EDİLDİ?

TOKİ, Eylül ayında 12 farklı ilde 2 bin 785 konutun teslimini başarıyla tamamladı.

Teslimatlar; Adıyaman, Çankırı, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İstanbul, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Trabzon, Van ve Yalova’da gerçekleştirildi.

TOKİ, Ağustos ayında ise 13 farklı şehirde 3 bin 876 konutun anahtarını hak sahiplerine teslim etti.

Teslim edilen projeler içinde Adana, Adıyaman, Amasya, Ardahan, Çorum, Elazığ, Hatay, İstanbul, Kastamonu, Malatya, Niğde, Şanlıurfa ve Trabzon illeri yer alıyor.

TOKİ, inşa ettiği sosyal konutlarla bugüne kadar 1 milyon 740 bin ailenin ev sahibi olmasını sağladı.

Bu konutlarda 5 milyondan fazla vatandaş güvenli ve çağdaş yaşam alanlarına kavuştu.

Türkiye genelinde 280 bin yeni sosyal konutun yapımı halen devam ediyor.

Sıkça Sorulan Sorular

TOKİ bugüne kadar kaç aileyi ev sahibi yaptı?
TOKİ, sosyal konut projeleri kapsamında şimdiye kadar 1 milyon 740 bin dar gelirli aileye ev kazandırdı. Bu konutlarda 5 milyondan fazla kişi güvenli yaşam alanlarına yerleşti.
