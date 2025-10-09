Bitlis'te havalar soğudu: Domuz sürüsü ortaya çıktı!

Kategoriler
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir köy yolunda domuz sürüsü görüntülendi. Tatvan ilçesine bağlı Hanelmalı köyünde seyir halinde ilerleyen bir aracın önüne domuz sürüsü çıktı.
Köy yolunda karşıya geçmeye çalışan domuz sürüsü aracın gelişiyle bir süre bekledi.
Domuzlar bir süre sonra ormanlık alana giderek gözden kaybolurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.