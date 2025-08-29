Mehmet Ali Yılmaz kimdir? Süper Lig 2025 26 sezonuna adı verildi

Menü Kapat
27°
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Trendyol Süper Lig'de yeni başlayan 2025 26 sezonuna Mehmet Ali Yılmaz'ın adı verildi. Kararın ardından Mehmet Ali Yılmaz’ıın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

Trendyol 'in 2025-2026 sezonu, 'un efsane başkanı ve eski bakan 'ın adıyla anılacak.

, Türk futboluna katkıları sebebiyle bu kararı verdiğini açıkladı.

MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

1948 senesinde ’da doğan Mehmet Ali Yılmaz, inşaat mühendisliği tahsili yaptıktan sonra iş dünyasına giriş yaptı.

Tek-Art Holding, Zigana Tatil Köyü ve Yılmaz Yayınları gibi önde gelen şirketlerde yöneticilik üstlendi.

Trabzonspor’da üç dönem başkanlık yürüttü ve kulüp tarihinin en uzun süre görev yapan başkanları arasında yer aldı.

Onun döneminde Trabzonspor; Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası, Başbakanlık Kupası ve Lig Şampiyonluğu gibi değerli zaferler elde etti.

Yılmaz, iki dönem Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev üstlendi.

Bu dönemde Türkiye Futbol Federasyonu’nun bağımsız bir yapıya kavuşmasını sağlayan kişilerden biri oldu.

Mehmet Ali Yılmaz, 24 Nisan 2024 tarihinde İstanbul’daki ikametinde yaşamını yitirdi.

Vefatına dair şüpheli bir durum bulunmadığı bildirildi.

