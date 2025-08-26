Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
 26.08.2025

Memur ve memur emeklilerinin 2026 zam oranları belli oldu mu ne kadar?

Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 yıllarındaki zam oranlarını ve taban aylıklarındaki artışı belirledi. Peki, zam oranı ne kadar oldu?

Memur ve memur emeklilerinin 2026 zam oranları belli oldu mu ne kadar?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.08.2025
16:59
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
16:59

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 23 Ağustos'ta başlayan süreci sona erdi.

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde mali ve sosyal haklara yönelik uzlaşılan 58 madde kabul edildi.

Memur ve memur emeklilerinin 2026 zam oranları belli oldu mu ne kadar?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI NE KADAR?

Kamu görevlilerinin genel zam oranları belirlendi.

Buna göre 2026 yılı birinci dönemi için yüzde 11, ikinci dönemi için yüzde 7 zam yapılacak.

2027 yılı birinci dönemi için yüzde 5, ikinci dönemi için ise yüzde 4 zam yapılması kararlaştırıldı.

Memur ve memur emeklilerinin 2026 zam oranları belli oldu mu ne kadar?

2026 TABAN AYLIK ARTIŞ NE KADAR?

Kamu görevlilerinin taban aylıklarında da artış yapıldı.

Bu kapsamda 2026 yılı birinci dönemi için taban aylıklara 1000 TL eklenmesi kabul edildi.

Ayrıca; teknik, sağlık, avukatlık hizmetleri sınıflarındaki personel ile şef, amir, müdür yardımcısı ve müdür unvanlı personel ile yardımcı hizmetler sınıfı ve genel idare hizmetleri sınıfı personelinin mali haklarında önemli iyileştirmeler yapıldı.

#memur
#zam oranı
#memur emeklisi
#kamu personeli
#8. Dönem Toplu Sözleşme
#Taban Maaş Artışı
#Aktüel
