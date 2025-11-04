Memurlar TOKİ’ye başvurabilir mi? Öğretmenler ve polisler için başvuru şartları!

TOKİ’nin 81 ilde hayata geçireceği 500 bin sosyal konut projesiyle ilgili detaylar açıklandı. Başvuru süreci, gelir şartları ve kategori dağılımları kamuoyuyla paylaşıldı.

TOKİ'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

TOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında başvuru yapabilecek kişiler, 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve kendisi, eşi veya çocukları üzerine kayıtlı konutu bulunmayan vatandaşlardan oluşuyor. Başvuru yapılacak il, ilçe ya da beldede, adrese dayalı kayıt sistemine göre en az bir yıldır ikamet edilmesi şartı aranıyor. Emekliler ve deprem bölgesindeki iller için nüfusa kayıtlı olmak ya da bir yıl ikamet etmiş olmak yeterli sayılacak.

Proje, toplumun farklı kesimlerine özel kontenjanlar da içeriyor. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gaziler için yüzde 5; engelli vatandaşlar için yüzde 5; emekliler için yüzde 20; 3 ve daha fazla çocuklu aileler için yüzde 10 ve 18-30 yaş arası gençler için yüzde 20 kontenjan ayrıldı. Kalan konutlar ise “Diğer Alıcılar” kategorisindeki başvuru sahiplerine tahsis edilecek.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT AYLIK GELİR ŞARTI NE KADAR?

Proje kapsamında gelir şartı İstanbul ve diğer iller için farklı olarak belirlendi. İstanbul’da hane halkı aylık net gelirinin 145 bin TL’yi, diğer illerde ise 127 bin TL’yi aşmaması gerekiyor. Geliri olmayan vatandaşlar da başvuruda bulunabiliyor. Başvuru sırasında gelir beyanı esas alınacak ve gerekli belgeler sözleşme aşamasında talep edilecek.

Ayrıca, başvuru sahibinin ikamet ettiği yerde proje bulunmaması durumunda il merkezindeki projelere başvuru yapılabilecek. Büyükşehirlerde merkez ilçelerde ikamet eden vatandaşlar, il genelindeki projelere başvurabilecek. Bir hane halkı adına yalnızca tek bir başvuru yapılabilecek, birden fazla başvuru geçersiz sayılacak.

500 BİN KONUT ÖDEME PLANI

TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. Konut fiyatları illere göre farklılık gösterecek. En düşük fiyat 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Anadolu’daki 1+1 konutlar için aylık taksit 6 bin 750 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutlar için 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutlar için ise 9 bin 938 TL olacak. İstanbul’da ise taksit tutarları 7 bin 313 TL’den başlayarak konut tipine göre artacak.

Projede 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 daire inşa edilecek. Başvuru sahipleri konut tipi seçemeyecek, kura sonucuna göre belirlenen konut tipine yerleştirilecek. Taksit ödemeleri, sözleşme imzalandıktan sonraki ay başlayacak. Konut borcu tamamen ödenmeden satış veya devir işlemi yapılamayacak.

YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR, GURBETÇİLER TOKİ'YE BAŞVURABİLİR Mİ?

Projeye sadece Türkiye’de ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilecek. Yurt dışında yaşayan gurbetçiler, ikamet şartını sağlamadıkları sürece projeden faydalanamayacak. Ancak Türkiye’de ikamet şartını karşılayan ve diğer kriterleri yerine getiren yurt dışı dönüşü yapmış vatandaşlar başvuru yapabilecek.

MEMURLAR, ÖĞRETMENLER TOKİ'YE BAŞVURABİLİR Mİ?

Kamu personeli statüsünde yer alan memurlar ve öğretmenler de TOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi”ne başvurabiliyor. Düzenli maaşlı çalışan bu kişiler, gelir şartını aşmadıkları sürece diğer vatandaşlarla aynı koşullarda başvuru yapabiliyor. Tapuda üzerlerine kayıtlı bir evin bulunmaması ve ikamet kriterlerini sağlamaları başvuru için yeterli kabul ediliyor.