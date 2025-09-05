Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Ekonomistlerin tahminleri açıklandı

TCMB’nin faiz kararı toplantısı 11 Eylül Perşembe günü yapılacak. Kararın toplantı sonrası saat 14.00’te açıklanması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ

AA Finans’ın eylül ayı PPK toplantısına ilişkin beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla tamamlandı. Ankete göre ekonomistlerin 18’i politika faizinde 200 baz puan indirim öngörürken, 3’ü 250 baz puan, 5’i ise 300 baz puanlık indirim beklentisini dile getirdi. Katılımcılar arasında en yüksek öngörü 300 baz puanlık indirim yönünde olurken, medyan beklenti 200 baz puan seviyesinde şekillendi.

Temmuz ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi 300 baz puan indirilmiş ve yüzde 43 seviyesinden yüzde 43’e çekilmişti. Eylül ayı toplantısında ise ekonomistlerin medyan beklentisi, faizin 200 baz puan düşürülerek yüzde 41’e inmesi yönünde oldu. Ayrıca ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 36,5 olarak hesaplandı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Eylül ayı PPK toplantısı öncesinde ekonomistler arasında farklı faiz indirimi beklentileri gündeme geldi. Ankete katılan ekonomistlerin çoğunluğu 200 baz puanlık indirim beklerken, daha yüksek indirim öngörenler de bulunuyor. 250 ve 300 baz puanlık indirim tahmininde bulunan ekonomistler, faiz indiriminin daha güçlü olabileceğini değerlendiriyor.

Ortalama beklentiye göre TCMB’nin faiz indirimiyle politika faizini yüzde 41’e çekmesi öngörülüyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

TCMB’nin eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısı 11 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek. Toplantı sonrası faiz kararının aynı gün saat 14.00’te kamuoyuna duyurulması planlanıyor. Ekonomistler, söz konusu toplantının ardından alınacak kararın piyasalar tarafından yakından takip edileceğini belirtiyor.

Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası’nın yılın geri kalanında gerçekleştireceği toplantı tarihleri ise şöyledir:

Takvime göre bir sonraki toplantılar 23 Ekim 2025, 11 Aralık 2025, 22 Ocak 2026 ve 12 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.