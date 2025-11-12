Mersin, Alanya deprem mi oldu son dakika? 12 Kasım AFAD açıklama yaptı

Bugün (12 Kasım 2025 Çarşamba) saat 12.31 sıralarında Akdeniz'de deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından sarsıntı Mersin ve Antalya'nın Alanya ilçesinden de hissedildi.

Vatandaşlar tarafından Mersin, Alanya deprem mi oldu, son dakika bilgileri merak ediliyor.

MERSİN, ALANYA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 12 KASIM?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.2 büyüklüğündeki depremin 15.46 km derinlikte yaşandığı duyuruldu.

Akdeniz'de meydana gelen deprem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mersin ve Antalya'nın Alanya ilçesinden de hissedildi.

