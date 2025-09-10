Mersin Tarsus elektrik kesintisi ne zaman bitecek duyuruldu 10 Eylül

10 Eylül Çarşamba günü Mersin'de elektrik kesintisi yaşanırken elektriklerin etkilendiği yerler ve saat kaçta geleceği belli oldu.
Bugün Mersin 1205, ATATÜRK, FATİH SULTAN MEHMET, 1201., 1202., 1204., 1206., 1203., 1873, 1862, 1817., 1821., 1822., 1823., 1828., 1829., 1833., 1837., 1840., 1844., 1846., 1875, 1850., 1874., 1876., 1878., 1811., 1813., ŞHT.PİY.AST.BŞÇ FARUK KAYA(1814), 1815., 1890., 1894., 1809., 1852., 1854., 1856., 1858., 1860., PROF.DR.AHMET ZEKİ VELİDİ TOGAN (1864), 1868., 1870., 1872., 18122, 1816., 1820., 1827., 1831., 1835., 1842., 1848., 1869, 18124, 1871, 3650., 3649., 3652., 3654., 3656., 3660., 3662., 3678., KASIM EKENLER BLV., MÜCAHİTLER, ÇAKMAKOĞLU, 3604., 3605., 3608., 3609., 3611., 3612., 3613., 3615., 3616., 3618., 3622., 3629., 3631., 3635., 3636., 3639., 3641., 3642., 3643., 3645., 3647., 3648., SADIK ELİYEŞİL, 3602., 3606., ŞEH.POLİS LÜTFİ CAN (3610.), 3614., 3620., 3624., 3633., 3637., 3640., 3644., 3617, 36101, DR.DEVLET BAHÇELİ, ŞHT.MESUT ÇİFTCİ (4035), 40112, 40114, 4001., 4002., 4003., 4004., 4005., 4006., 4007., 4008., 4009., 4010., 40100., 40102., 40103., 40104., 40106., 4029., 4031., 4032., 4033., 4036., 4042., 4044., 4045., 4046., 4048., 4049., ŞHT.J.ER YURDAKUL ALCAN(4050), 4052., 4053., 4055., 4056., 4057., 4059., 4060., 40107., 40109., 40111., 40113., 4012., 4013., 4014., 4015., 4016., 4018., 4019., 4020., 4022., 4023., 4025., 4026., 4027., 4061., 4062., 4063., 4065., 4066., 4068., 4069., 4070., 4072., 4073., 4075., 4076., 4078., 4079., 4080., 4083., 4085., 4086., 4087., 4089., 4091., ŞHT.J.BŞÇVŞ.TAHSİN KURT(4093), 4096., 4097., 4098., 40101., 40105., 4034., 4040., 4047., 4051., 4054., 4058., 4021., 4024., 4028., 4064., 4067., 4071., 4074., 4077., 4081., 4084., 4095., 4099., 4011., 40115., 40121, 4017. bölgelerinde 09.30'da başlayan kesinti 17.30'a kadar devam edecek.
09.30'da başlayan elektrik kesintisi MERKEZ_6, URGANKIRAN, MERKEZ_4, 122012, 122029, KARABEKİRLİ, KILLICAMİİ, MERKEZ_2, ÜÇENLER, ALTINOVA MERKEZ, HACIARAPLAR, AKGEDİK, BUCAK MERKEZ, ATATÜRK/15, ÇECELİ BİLİNMEYEN1, DURAK MERKEZ, EREZ DERESİ, ESKİ DURAK, HANKAŞI, KELEBEK, ÇAKIT, KUZGUN MERKEZ, MURTÇUKURU MERKEZ bölgelerini etkilerken 17.30'da sona erecek. ATATÜRK_1, GAZİ DURAN, GAZİ HALİL, ATATÜRK (FATİH), CUMHURİYET (FATİH), GAZİ OSMAN, 32, 26_1, 28, 30_1, 34, BATI ÇEVRE YOLU (FATİH), 22_1, GAZİ HALİL (FATİH), 25, 17, 126 (YEŞİLOVA), 98, 19 bölgelerinde de kesintinin biteceği saat aynı olarak paylaşıldı.
34201, 34202, 34203, 34205, ARAPİNİ, ATATÜRK-5, İSTİKLAL-3, KOCAKOYAK, MERSİN, MULLA, TIĞCAR, YETKİN, YURTLAK, 36101, 36102, 36103, 36104, 36105, 36106, 36107, 36108, 36109, 36110, 36111, 36112, 36115, CONBAT, CUMHURİYET-2-, FAİKAĞA, KÜRKÇÜ, TARSUS, YASSITEPE, 35301, 35303, BOZHASAN, CANGAMA, ÇORANKUYU, GANİ, KARASALİH, KIRTIL, KOZAN, MEZARLIK, ORGANİZE SANAYİ, SERBEST, YANPAR, YÖRÜK, PARMAKKURDU, KARACADAĞ, MERKEZ, TAŞÇILI, YANPAR_1 bölgelerinde yaşanan kesinti 17.00'ye kadar sürecek.
Mersin 10 Eylül kesintilerine göre CUMHURİYET_1, GAZİ DURAN, GAZİ HALİL, CUMHURİYET (FATİH), GAZİ OSMAN, 32, 34, BATI ÇEVRE YOLU (FATİH), 93, CUMHURİYET (YEŞİLOVA), GAZİ DURAN (YEŞİLOVA), 41., GAZİ HALİL (FATİH), 23, 54, 43., 37_1, 27, 58_1, 48, 50, 25, 31, 87, 126 (YEŞİLOVA), 126, 80, 19, 104-, 78, HASAN AĞA KÖY YOLU bölgesinde 10.00 ile 18.00 aralığında kesinti yaşanacak.