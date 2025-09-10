Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Sivas'ta su kesintisi ne zaman bitecek? 10 Eylül Sivas Belediyesi açıklama yaptı

Sivas Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda 9 Eylül 2025 Salı günü saat 08.00'dan itibaren 24 saat süreyle su kesintisi yapılacağı belirtilmişti. 10 Eylül 2025 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından Sivas'ta su kesintisinin ne zaman biteceği merak ediliyor. Sivas Belediyesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sivas'ta su kesintisi ne zaman bitecek? 10 Eylül Sivas Belediyesi açıklama yaptı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 11:01

'ta 9 Eylül 2025 Salı günü sabah saat 08.00'den beri bazı bölgelerde yaşanıyor.

tarafından yapılan açıklamada kesintinin çalışmalar kapsamında planlı olarak yapıldığı ve 24 saat süreceği ifade edilmişti. Sosyal medya platformlarında vatandaşlar 24 saatin geçmesine rağmen su kesintisinin sona ermediğini belirtti.

Vatandaşlar tarafından Sivas'ta su kesintisinin ne zaman biteceği ise merak ediliyor.

Sivas'ta su kesintisi ne zaman bitecek? 10 Eylül Sivas Belediyesi açıklama yaptı

SİVAS'TA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 10 EYLÜL?

Sivas Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre 9 Eylül 2025 Salı günü başlayan su kesintisi Sivas Park ve Bahçeler Müdürlüğü önünden başlayan ve askeriye içine devam eden 1000'lik çelik boru hattındaki bağlantı çalışmalarından dolayı yaşandı.

Sivas'ta su kesintisi ne zaman bitecek? 10 Eylül Sivas Belediyesi açıklama yaptı

Sivas Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından son yaptığı açıklamaya göre bağlantı çalışmaları bugün saat 08.47 civarında tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte suların bölgeye en kısa sürede verilmesi bekleniyor. Saat kaçta tekrardan verileceğiyle ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sivas'ta su kesintisi ne zaman bitecek? 10 Eylül Sivas Belediyesi açıklama yaptı

Sivas Belediyesi tarafından yapılan son açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Ekiplerimizin yoğun ve özverili çalışmaları sonucunda, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz önünde başlayan ve askeriye içinde devam eden 1000'lik çelik boru hattının bağlantı çalışmaları tamamlanmıştır. Halkımızın bilgisine sunar, göstermiş olduğunuz anlayış ve sabır için teşekkür ederiz."

ETİKETLER
#sivas
#su kesintisi
#sivas belediyesi
#Su Kesintisi Ne Zaman Bitecek
#1000lik Çelik Boru Hattı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.