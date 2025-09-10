Sivas'ta su kesintisi ne zaman bitecek? 10 Eylül Sivas Belediyesi açıklama yaptı

Sivas'ta 9 Eylül 2025 Salı günü sabah saat 08.00'den beri bazı bölgelerde su kesintisi yaşanıyor.

Sivas Belediyesi tarafından yapılan açıklamada kesintinin çalışmalar kapsamında planlı olarak yapıldığı ve 24 saat süreceği ifade edilmişti. Sosyal medya platformlarında vatandaşlar 24 saatin geçmesine rağmen su kesintisinin sona ermediğini belirtti.

Vatandaşlar tarafından Sivas'ta su kesintisinin ne zaman biteceği ise merak ediliyor.

SİVAS'TA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 10 EYLÜL?

Sivas Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre 9 Eylül 2025 Salı günü başlayan su kesintisi Sivas Park ve Bahçeler Müdürlüğü önünden başlayan ve askeriye içine devam eden 1000'lik çelik boru hattındaki bağlantı çalışmalarından dolayı yaşandı.

Sivas Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından son yaptığı açıklamaya göre bağlantı çalışmaları bugün saat 08.47 civarında tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte suların bölgeye en kısa sürede verilmesi bekleniyor. Saat kaçta tekrardan verileceğiyle ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sivas Belediyesi tarafından yapılan son açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Ekiplerimizin yoğun ve özverili çalışmaları sonucunda, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz önünde başlayan ve askeriye içinde devam eden 1000'lik çelik boru hattının bağlantı çalışmaları tamamlanmıştır. Halkımızın bilgisine sunar, göstermiş olduğunuz anlayış ve sabır için teşekkür ederiz."