Metrobüs ne kadar oldu, kaç TL 2025? Zamlı tarife başladı

İstanbul'da toplu taşımaya gelen %30'luk zammın ardından bilet fiyatları da değişti. Her gün binlerce kişinin kullandığı metrobüs ücretlerinde de değişikliğe gidildi.

METROBÜS NE KADAR OLDU, KAÇ TL 2025?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde alınan karara göre toplu taşıma araçlarına %30 zam uygulandı. Buna göre yeni fiyatlar şöyle:

Elektronik tam bilet: 27 ₺ → 35 ₺

Mavi Kart (abonman): 2.120 ₺ → 2.748 ₺

Üsküdar–Eminönü vapur seferi: 34,20 ₺ → 44,33 ₺

Kadıköy–Eminönü ve Kadıköy–Beşiktaş seferleri: 38,11 ₺ → 49,40 ₺

Bostancı–Adalar hattı: 100,45 ₺ → 130,22 ₺

İSTANBUL ZAMLI TOPLU TAŞIMA FİYATLARI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Marmaray ve U logolu metrolarda zammın geçerli olmayacağını belirtirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının işlettiği "U" logolu metrolarda ve Marmaray'da geçerli olmayacağını ekledi.

TAKSİ İNDİ BİNDİ NE KADAR OLDU?

Açılış ücreti: 42 ₺ → 54,50 ₺

Kilometre başına ücret: 28 ₺ → 36,30 ₺

Saatlik zaman tarifesi: 350 ₺ → 453,71 ₺

Kısa mesafe ücreti: 135 ₺ → 175 ₺

Minibüs “indibindi” (25 ₺ → 32,50 ₺ / 30 ₺ → 39 ₺)

Öğrenci tarifesi: 16 ₺ → 21 ₺