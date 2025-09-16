Metrobüs ne kadar oldu, kaç TL 2025? Zamlı tarife başladı

İstanbul'da toplu taşımaya gelen %30'luk zammın ardından bilet fiyatları da değişti. Her gün binlerce kişinin kullandığı metrobüs ücretlerinde de değişikliğe gidildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde alınan karara göre toplu taşıma araçlarına %30 zam uygulandı. Buna göre yeni fiyatlar şöyle:
Elektronik tam bilet: 27 ₺ → 35 ₺
Mavi Kart (abonman): 2.120 ₺ → 2.748 ₺
Üsküdar–Eminönü vapur seferi: 34,20 ₺ → 44,33 ₺
Kadıköy–Eminönü ve Kadıköy–Beşiktaş seferleri: 38,11 ₺ → 49,40 ₺
Bostancı–Adalar hattı: 100,45 ₺ → 130,22 ₺
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Marmaray ve U logolu metrolarda zammın geçerli olmayacağını belirtirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının işlettiği "U" logolu metrolarda ve Marmaray'da geçerli olmayacağını ekledi.
Açılış ücreti: 42 ₺ → 54,50 ₺
Kilometre başına ücret: 28 ₺ → 36,30 ₺
Saatlik zaman tarifesi: 350 ₺ → 453,71 ₺
Kısa mesafe ücreti: 135 ₺ → 175 ₺
Minibüs “indibindi” (25 ₺ → 32,50 ₺ / 30 ₺ → 39 ₺)
Öğrenci tarifesi: 16 ₺ → 21 ₺