Mevlid Kandili hangi gün 3 Eylül’de mi?

Mevlid gecesi; Rebî'ul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir.

Tüm insanlara Peygamber olarak gönderilen, Muhammed aleyhisselamın dünyaya geldiği gecedir.

Bu gece, Kadir gecesinden sonra, en değerli gecedir.

Bu gece, Peygamber efendimiz doğduğu için sevinenler bağışlanır.

Bu gece, Resulullah efendimizin doğum anlarında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, bilmek çok faziletlidir.

MEVLİD KANDİLİ HANGİ TARİHTE?

Diyanet İşleri, dini günler takvimini daha önce yayımladı.

Buna göre Mevlid Kandili bu yıl 3 Eylül Çarşamba gününe rastlıyor.

Yani; 3 Eylül’ü 4 Eylül’e bağlayan gece Mevlid Kandili olarak idrak edilecek.