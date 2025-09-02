Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Mevlid Kandilinde hangi ibadetler yapılır, neden önemlidir?

Mübarek geceler, İslam dininin kıymet verdiği gecelerdir. Bunların arasında en önemli ve hayırlı gecelerden biri de Mevlid Kandilidir.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mevlid Kandilinde hangi ibadetler yapılır, neden önemlidir?
KAYNAK:
dinimizislam.com
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 21:07
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 21:07

Mevlid gecesi, Kadir gecesinden sonra en değerli gecedir; hatta Mevlid gecesinin Kadir gecesinden de üstün olduğunu ifade eden âlimler de vardır.

Mevlid, doğum vakti demektir. Mevlid gecesi, Rebiulevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir.

Peygamber efendimiz risaletten sonra, her sene, bu geceye kıymet verirdi.

Her Peygamberin topluluğu, kendi Peygamberinin doğum gününü şenlik yapmıştı.

Bugün de, Müslümanların bayramıdır.

Mevlid Kandilinde hangi ibadetler yapılır, neden önemlidir?

Resulullah efendimizi çok övmek, mahlûkların en üstünde olduğunu söylemek, Allahü teâlânın, sevgili Peygamberine verdiği üstünlükleri saymak ve Ondan şefaat istemek, büyük ibadettir.

Mevlidi, kadın erkek karışık olmadan, saz ve başka günah karıştırmadan, Allah hoşnutluğu için okumak, salevat-ı şerife getirmek, tatlı yiyecekler ikram etmek, hayır ve iyilik yapmak, böylece, o gecenin şükrünü yerine getirmek menduptur.

Pazarlık etmeden, sırf Allah rızası için hatim veya mevlid okuyan hâfızın, okutanın verdiği hediyeyi alması caiz olur.

Kur'an okuyup hediye almayı meslek haline getirmemelidir!

Zira âdet haline gelen hediye, şart edilen ücret gibidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Mevlid Kandili’nin faziletleri nelerdir?
Mevlid gecesi, Kadir gecesinden sonra en değerli gecedir; hatta Mevlid gecesinin Kadir gecesinden de üstün olduğunu ifade eden âlimler de vardır.
ETİKETLER
#doğum günü
#ibadet
#bayram
#mevlid kandili
#İslam Mirası
#Peygamber Efendimize Saldırı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.