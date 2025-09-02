Mevlid Kandilinde hangi ibadetler yapılır, neden önemlidir?

Mevlid gecesi, Kadir gecesinden sonra en değerli gecedir; hatta Mevlid gecesinin Kadir gecesinden de üstün olduğunu ifade eden âlimler de vardır.

Mevlid, doğum vakti demektir. Mevlid gecesi, Rebiulevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir.

Peygamber efendimiz risaletten sonra, her sene, bu geceye kıymet verirdi.

Her Peygamberin topluluğu, kendi Peygamberinin doğum gününü şenlik yapmıştı.

Bugün de, Müslümanların bayramıdır.

Resulullah efendimizi çok övmek, mahlûkların en üstünde olduğunu söylemek, Allahü teâlânın, sevgili Peygamberine verdiği üstünlükleri saymak ve Ondan şefaat istemek, büyük ibadettir.

Mevlidi, kadın erkek karışık olmadan, saz ve başka günah karıştırmadan, Allah hoşnutluğu için okumak, salevat-ı şerife getirmek, tatlı yiyecekler ikram etmek, hayır ve iyilik yapmak, böylece, o gecenin şükrünü yerine getirmek menduptur.

Pazarlık etmeden, sırf Allah rızası için hatim veya mevlid okuyan hâfızın, okutanın verdiği hediyeyi alması caiz olur.

Kur'an okuyup hediye almayı meslek haline getirmemelidir!

Zira âdet haline gelen hediye, şart edilen ücret gibidir.