Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun ilk haftalarından itibaren hakem kararları büyük tartışmalara yol açtı. Tartışmaların ardından gündeme gelen Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifa edeceği iddia edildi. İddiaların ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa mı etti sorusu gündeme geldi.

MHK BAŞKANI FERHAT GÜNDOĞDU İSTİFA MI ETTİ?

Sabah Spor'un haberine göre MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türk hakemliğinin önünü açmak için istifa edecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da, Gündoğdu ile görüştüğü ve istifasının kabul edeceği iddia edildi.

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

Ferhat Gündoğdu, 1991 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans yapan Ferhat Gündoğdu, aynı bölümde doktorasını da tamamladı.

Askerlikten emekli olduktan sonra spor bilimleri alanında kariyerini sürdüren Ferhat Gündoğdu, 2019 yılında MHK üyeliğine atandı.

2021 yılında Metin Tokat'ın istifasının ardından tekrardan MHK üyeliğine atandı. 2021 yılında Serdar Tatlı'nın istifasının ardından MHK Başkanı olan Ferhat Gündoğdu 2022'de görevinden istifa etti. 2024 yılında ise tekrardan Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak seçildi.