Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa mı etti?

Son dönemlerde Süper Lig'de yaşanan tartışmalı hakem kararlarının ardından gündeme gelen Merkez Hakem Kurulu Başkanı Fethat Gündoğdu'nun istifa edip etmediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ortaya atılan iddialara göre MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa mı etti?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 10:23

'in 2025-2026 sezonunun ilk haftalarından itibaren hakem kararları büyük tartışmalara yol açtı. Tartışmaların ardından gündeme gelen Merkez Hakem Kurulu () Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun edeceği iddia edildi. İddiaların ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa mı etti sorusu gündeme geldi.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa mı etti?

MHK BAŞKANI FERHAT GÜNDOĞDU İSTİFA MI ETTİ?

Sabah Spor'un haberine göre MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türk hakemliğinin önünü açmak için istifa edecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da, Gündoğdu ile görüştüğü ve istifasının kabul edeceği iddia edildi.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa mı etti?

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

Ferhat Gündoğdu, 1991 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans yapan Ferhat Gündoğdu, aynı bölümde doktorasını da tamamladı.

Askerlikten emekli olduktan sonra spor bilimleri alanında kariyerini sürdüren Ferhat Gündoğdu, 2019 yılında MHK üyeliğine atandı.

2021 yılında Metin Tokat'ın istifasının ardından tekrardan MHK üyeliğine atandı. 2021 yılında Serdar Tatlı'nın istifasının ardından MHK Başkanı olan Ferhat Gündoğdu 2022'de görevinden istifa etti. 2024 yılında ise tekrardan Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak seçildi.

ETİKETLER
#trendyol süper lig
#istifa
#tff
#hakemler
#mhk
#Ferhat Gündoğdu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.