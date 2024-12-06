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Michelin Yıldızı nedir, kimlere verilir? 2024 Michelin Yıldızı alan Türk şefler belli oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
06 Aralık 2024 10:20 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 10:27
Michelin Yıldızı nedir, kimlere verilir? 2024 Michelin Yıldızı alan Türk şefler belli oldu

Dünya genelindeki restoranları puanlayan Michelin Rehberi’nin 2025 Türkiye seçkisi açıklandı. Four Seasons Hotel Istanbul At The Bosphorusta düzenlenen törende Michelin Yıldızı alan Türk şefler belli oldu.

Prestijli restoran​ları puanlayan Michelin Rehberi’ninİstanbul​, İzmir​ ve Muğla seçkisine ikisi Michelin yıldızlı olmak üzere 32 yeni restoran dahil edildi. Türkiye​'deki tavsiye edilen mekan sayısı İstanbul'da 77, İzmir'de 24 ve Muğla'da 31 olmak üzere toplam 132'ye ulaştı.

MİCHELİN YILDIZI ALAN TÜRK ŞEFLER KİM OLDU?

Bu yıl 2025 Michelin Sommelier Ödülü, yıldızlı OD Urla restoranının sahibi Yunus Öztürk’e takdim edildi. Michelin yıldızlı restoran Nicoleun servis ekibi de 2025 Michelin Servis Ödülü ile onurlandırıldı.

2025 Michelin Genç Şef Ödülü ise Bodrumdaki Yeşil Yıldızlı Mezra Yalıkavak restorandan Serhat Doğramacının oldu.

Türkiye’de Michelin Yıldızlı restoranlar ve şefler ise şu şekildedir:

TURK Fatih Tutak- Şef Fatih Tutak
Araka- Şef Zeynep Pınar Taşdemir
Mikla- Şef Cihan Çetinkaya
Neolokal- Şef Maksut Aşkar
Nicole- Şef Serkan Aksoy

Michelin Yıldızı nedir, kimlere verilir? 2024 Michelin Yıldızı alan Türk şefler belli oldu - 1. Resim

MİCHELİN YILDIZI ALAN RESTORANLAR HANGİLERİ?

İstanbul’dan Casa Lavanda ve İzmir’den Narı Mola, bu yıl tek Michelin yıldızı kazanan restoranlar oldu. Bunun yanında, Bib Gourmand ödülünü kazanan restoranlar ise şu şekilde:

- Arka Ristorante Pizzeria
- Ali Ocakbaşı
- Aslında Meyhane
- Tatbak
- Araf İstanbul
- Nazende Cadde
- Beynel

Ayrıca, Yeşil Yıldız ödüllü Asma Yaprağı ve Agora Pansiyon, sürdürülebilirlik odaklı gastronomik başarılarıyla dikkat çekti.

Michelin Yıldızı nedir, kimlere verilir? 2024 Michelin Yıldızı alan Türk şefler belli oldu - 2. Resim

MİCHELİN YILDIZI NEDİR?

Michelin yıldızı, dünya çapında restoranların yemek kalitesi, sunum, atmosfer, servis ve fiyat performansı gibi kriterler üzerinden değerlendirildiği bir puanlama sistemidir. Bu ödül, restoranların dünya standartlarında hizmet verdiğini ve gastronomik bir deneyim sunduğunu belgeleyen bir kalite göstergesidir.

MİCHELİN YILDIZI KİMLERE VERİLİR?

Michelin yıldızı, yalnızca Michelin Rehberi tarafından değerlendirilmiş restoranlara ve otel mutfaklarına verilir. Bu değerlendirmeler, Michelin müfettişleri tarafından bağımsız ve anonim bir şekilde gerçekleştirilir.

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Kaynak: TGRT Haber
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