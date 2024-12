Michelin Yıldızı nedir, kimlere verilir? 2024 Michelin Yıldızı alan Türk şefler belli oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

06 Aralık 2024 10:20 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 10:27

Dünya genelindeki restoranları puanlayan Michelin Rehberi’nin 2025 Türkiye seçkisi açıklandı. Four Seasons Hotel Istanbul At The Bosphorusta düzenlenen törende Michelin Yıldızı alan Türk şefler belli oldu.