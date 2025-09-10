Menü Kapat
 | Sumru Tarhan

Mike Tyson ve Floyd Mayweather maçı ne zaman? Tarihi boks maçının tarihi bekleniyor

Boks dünyasında adından söz ettirmeyi başaran Mike Tyson yeniden ringe çıkıyor. 2026 senesinin başında oynanması beklenen Mike Tyson ve Floyd Mayweather boks maçı ne zaman oynanacak merak edilirken gözler Mike Tyson maçının tarihine çevrildi.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 11:43

ve Floyd Mayweather ringe yeniden çıkıyor. Tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu maçının oynanacağı tarih merakla beklenirken yılının başında tarihi bir maç olması bekleniyor.

MİKE TYSON VE FLOYD MAYWEATHER MAÇI NE ZAMAN?

Onur Listesi üyelerinin karşılaşacağı bir maçta ringe çıkacak olan Mike Tyson ve Floyd Mayweather için bekleyiş devam ediyor. Maçın tarihi henüz belirlenmezken 2026 yılının başında oynanması bekleniyor. İki efsane ismin ringe çıkacağı müsabakaya az bir süre kala heyecan dorukta. Mike Tyson'ın geçen sene Jake Paul ile çıktığı karşılaşma tüm dünyada takip edilirken şimdi ise gözler 48 yaşındaki Mayweather ile olan maça çevrildi.

MİKE TYSON VE FLOYD MAYWEATHER BOKS MAÇININ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

boks prodüksiyon şirketi CSI Sports şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre tarihi maçın ne zaman oynanacağına dair bilgi yer almadı. Efsane isim Mike Tyson, "Bu dövüş, ne dünyanın ne de benim, olacağını veya olabileceğini düşündüğüm bir şeydi. Ancak, boks öngörülemezliğin yeni bir çağına girdi ve bu dövüş olabilecek en öngörülemez şey" ifadelerini kullanarak maçın oynanacağını onayladı. Tyson, "Sağlığı için zararlı olabilir ama o istiyor, anlaşma imzalandı ve bu maç yapılacak" sözleri ile rakibine meydan okudu.

MİKE TYSON VE FLOYD MAYWEATHER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Geçen sene Jake Paul ile 8 rauntluk maçta yenilen Tyson, 60 yaşına girerken yeni bir ring maçına hazırlanıyor. Tüm dünyanın beklediği tarihi gösteri maçının tarihi ve yerine dair açıklama henüz yapılmazken 2026 yılının ortalarında veya başında yapılması planlandığı biliniyor. Şu an için maça dair detaylar belli olmazken, gösteri maçı olacağı belli oldu.

