 Hüseyin Bahcivan

Buse Naz Çakıroğlu maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2025 Dünya Boks Şampiyonası'nda rakibinin kim olduğu açıklandı

2025 Dünya Boks Şampiyonası'nda milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu bugün ilk maçına çıkacak. Venezuelalı boksör Irismar Del Valle Cardonoz Rojas ile karşı karşıya gelecek olan Buse Naz Çakıroğlu'nun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Türkiye Boks Federasyonu karşılaşmanın yayın bilgilerini duyurdu.

09.09.2025
09.09.2025
saat ikonu 11:31

Dünya Federasyonu tarafından düzenlenen ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından da tanınan 2025 Dünya Boks Şampiyonası'nda mücadeleler 2. günüyle devam ediyor.

Bugün (9 Eylül 2025 Salı) oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında milli boksörümüz , Venezuelalı boksör Irismar Del Valle Cardonoz Rojas ile karşılaşacak.

Vatandaşlar tarafından Buse Naz Çakıroğlu maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere'nin Liverpool şehrinde gerçekleştirilen şampiyona kapsamında bugün oynanacak olan Buse Naz Çakıroğlu - Irismar Del Valle Cardonoz Rojas maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak.

Vatandaşlar karşılaşmayı canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 Dünya Boks Şampiyonası kapsamında gerçekleştirilecek olan Buse Naz Çakıroğlu - Irismar Del Valle Cardonoz Rojas maçı bugün saat 14.00'te başlayacak.

Bugün ringe çıkacak olan diğer milli boksörlerimizin karşılaşma saatleri ise şöyle:

14.00 | Gizem Özer - Ayaka Taguchi

20.00 | Ayşe Çağırır - Altantsetseg Lutsaikhan

20.00 | Sema Çalışkan - Natalya Bogdanova

20.00 | Samet Ersoy - Semion Boldirev

20.00 | Samet Gümüş - Subhan Mamedov

