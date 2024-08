Milli oyuncu Oğuzhan Özyakup oynadığı tarzdan mutlu olmadığı için futbolu bıraktı

27 Ağustos 2024 08:50 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 09:08

Süper Lig'de Beşiktaş'ta 10 sezon boyunca forma giyen milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, 31 yaşında futbol kariyerini bıraktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada nedenini açıkladı.

Taraftarlar tarafından Oğuzhan Özyakup futbolu bıraktı mı, neden sorularının cevapları araştırılıyor.

OĞUZHAN ÖZYAKUP FUTBOLU BIRAKTI MI?

Milli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kendimi bildim bileli futbolu çok mutlu ve keyif alarak oynadım. Futbol hiçbir zaman sadece futbol olmadı benim için. Hayatım oldu, her zaman da hayatımın bir parçası olacak. Çok şanslıyım ki; hep hedefi ve hayalleri olan takımlarda oynama şansı yakaladım şampiyonluklar ve kupalar kadar özel ve hiçbir zaman unutmayacağım maçlar oynadım. Geriye bakıp düşündüğümde çoğu futbolcuya nasip olmayacak anlara ve anılara sahibim. Ancak son 2 sezonda zor ve heyecanlı maçlar oynasam da artık oynadığım futbol tarzından mutlu olmadığımı ve istediğim noktanın uzağında olduğumu fark ettim. Son birkaç aydır da bu kararı almak için çok düşündüm.

Futbol oynamak benim için "para kazanmadığım iş" olmadı hiçbir zaman. Bu yüzden futbolu keyif aldığım sürece oynayacağımı ve kendi futbol felsefemle oynayamadığım an veda edeceğimi bilmiyordum. Bu yaz Süper Lig'den teklif yapan tüm takımlara ilgileri için çok teşekkür ederim. Ama ben kendimi her zaman Beşiktaşlı Oğuzhan olarak hissettiğim ve her zaman da öyle anılmak istediğim için başka bir kulüpte oynamam mümkün değildi.

Birkaç aydır futbol kariyerim açısından bu kararı almak için çok düşündüm ve benim için kolay olmadı. Ancak futbola verdiğim sonsuz sevgi ve değere karşılık yeterli hedefler olmadığı için profesyonel futbol kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Kariyerimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP NEDEN FUTBOLU BIRAKTI?

Oğuzhan Özyakup yaptığı açıklamada neden bıraktığı ile ilgili "Artık oynadığım futbol tarzından mutlu olmadığımı ve istediğim noktanın uzağında olduğumu fark ettim" dedi.

OĞUZHAN ÖZYAKUP HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kariyerine Hollanda takımı Hellas Sport'un altyapısında başlayan Oğuzhan Özyakup sırayla AZ Alkmaar Altyapısı, AZ Alkmaar U17, Arsenal U18, Arsenal FC U21, Beşiktaş, Feyenoord ve Fortuna Sittard takımlarında oynadı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP KAÇ YAŞINDA FUTBOLU BIRAKTI?

23 Eylül 1992 yılında doğan Oğzuhan Özyakup 2024 itibarıyla 31 yaşında formayı bıraktı.