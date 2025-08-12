Monza Inter maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosunda Hakan Çalhanoğlu var mı?

İtalya Serie A ekiplerinden Inter yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Inter bugün Serie B ekiplerinden Monza ile hazırlık maçı oynayacak.

İki ekip de liglerin başlamasına sayılı günler kala son bir prova yapacak. Daha sonrasında ise İtalya'da liglerde start verilecek. Inter - Monza maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Taraftarlar tarafından karşılaşmanın maç kadrosu ve Hakan Çalhanoğlu'nun oynayıp oynamayacağı araştırılıyor.

MONZA - INTER MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

U-Power Stadium'da oynanacak olan Monza - Inter maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmayı bu kanallar aracılığıyla anlık olarak takip edebilecekler.

HAKAN ÇALHANOĞLU MONZA - INTER MAÇIDNA OYNAYACAK MI?

Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transfer olacağıyla ilgili iddialarla gündeme gelen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kalmayı tercih etmişti.

Inter'in ilk 11'inin ayrılmaz parçalarından olan Hakan Çalhanoğlu'nun bugün oynanacak Monza hazırlık maçında da forma giymesi bekleniyor. Milli futbolcunun ilk 11'de başlayacağı tahmin ediliyor.

MONZA - INTER MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Karşılaşma öncesinde Inter'de Davide Frattesi'nin sakatlığı bulunuyor. Monza tarafında ise Valentin Antov, Silvere Ganvoula, Omari Forson ve Adam Bakoune sakatlıkları nedeniyle forma giymeyecekler.

Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Inter: Sommer, Bastoni, Acerbi, Pavard, Hakan Çalhanoğlu, Henrique, Barella, Dimarco, Sucic, Martinez, Thuram