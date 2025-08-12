Menü Kapat
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Monza Inter maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosunda Hakan Çalhanoğlu var mı?

Monza - Inter maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri karşılaşmaya saatler kala gündem oldu. Hazırlık maçları kapsamında oynanacak olan karşılaşmada Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başlaması bekleniyor. Futbolseverler tarafından Monza - Inter maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor.

Monza Inter maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosunda Hakan Çalhanoğlu var mı?
12.08.2025
12.08.2025
İtalya ekiplerinden Inter yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Inter bugün Serie B ekiplerinden ile oynayacak.

İki ekip de liglerin başlamasına sayılı günler kala son bir prova yapacak. Daha sonrasında ise İtalya'da liglerde start verilecek. Inter - Monza maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Taraftarlar tarafından karşılaşmanın maç kadrosu ve 'nun oynayıp oynamayacağı araştırılıyor.

Monza Inter maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosunda Hakan Çalhanoğlu var mı?

MONZA - INTER MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

U-Power Stadium'da oynanacak olan Monza - Inter maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmayı bu kanallar aracılığıyla anlık olarak takip edebilecekler.

Monza Inter maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosunda Hakan Çalhanoğlu var mı?

HAKAN ÇALHANOĞLU MONZA - INTER MAÇIDNA OYNAYACAK MI?

Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transfer olacağıyla ilgili iddialarla gündeme gelen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kalmayı tercih etmişti.

Inter'in ilk 11'inin ayrılmaz parçalarından olan Hakan Çalhanoğlu'nun bugün oynanacak Monza hazırlık maçında da forma giymesi bekleniyor. Milli futbolcunun ilk 11'de başlayacağı tahmin ediliyor.

Monza Inter maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosunda Hakan Çalhanoğlu var mı?

MONZA - INTER MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Karşılaşma öncesinde Inter'de Davide Frattesi'nin sakatlığı bulunuyor. Monza tarafında ise Valentin Antov, Silvere Ganvoula, Omari Forson ve Adam Bakoune sakatlıkları nedeniyle forma giymeyecekler.

Monza Inter maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosunda Hakan Çalhanoğlu var mı?

Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Inter: Sommer, Bastoni, Acerbi, Pavard, Hakan Çalhanoğlu, Henrique, Barella, Dimarco, Sucic, Martinez, Thuram

