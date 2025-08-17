Menü Kapat
MotoGP Avusturya hangi kanalda, saat kaçta? Sprint yarışını Marc Marquez kazandı

2025 MotoGP sezonunun 13. yarışı Avusturya GP bugün düzenlenecek. Yarışın sprint turlarında Marc Marquez birinci olurken, Alex Marquez ise ikinci sırada yer aldı. Motor sporlarını yakından takip eden vatandaşlar tarafından MotoGP Avusturya hangi kanalda, saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.

MotoGP Avusturya hangi kanalda, saat kaçta? Sprint yarışını Marc Marquez kazandı
Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından onaylanan ve yol pistlerinde düzenlenen en üst sınıf motosiklet yarışı olan 'de heyecan devam ediyor.

2025 MotoGP sezonunun 13 yarışı bugün Avusturya'da gerçekleştirilecek. Motorsporlarını yakından takip eden vatandaşlar tarafından MotoGP Avusturya hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor.

MotoGP Avusturya hangi kanalda, saat kaçta? Sprint yarışını Marc Marquez kazandı

MOTOGP AVUSTURYA HANGİ KANALDA?

Avusturya'nın Spielberg şehrinde bulunan 4,318 km uzunluğundaki Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek olan MotoGP Avusturya GP açıklanan bilgilere göre S Sport ekranlarından yayınlanacak.

MotoGP 2025 sezonunun puan tablosuna göre ilk 10'da yer alan pilotlar şöyle:

  1. M. Marquez: 393
  2. A. Marquez: 270
  3. F. Bagnaia: 213
  4. M. Bzzecchi: 162
  5. F. Di Giannantonio: 144
  6. F. Morbidelli: 139
  7. P. Acosta: 131
  8. J. Zarco: 110
  9. F. Quartararo: 102
  10. F. Aldeguer: 101
MotoGP Avusturya hangi kanalda, saat kaçta? Sprint yarışını Marc Marquez kazandı

MOTOGP AVUSTURYA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sezonun 13. yarışı olan MotoGP Avusturya GP bugün (17 Ağustos 2025 Pazar) saat 15.30'da başlayacak.

2025 MotoGP sezonunun takımlar puan tablosu ise şöyle:

  1. Ducati TEam: 606
  2. Gresini Racing: 371
  3. TEeam VR46: 283
  4. Red Bull KTM Factory Racing: 204
  5. Aprillia Racing Team: 179
  6. Yamaha Factory Racing: 144
  7. Tech 3: 129
  8. Trachouse Racing Team: 117
  9. Team LCR: 111
  10. Repsol Honda Team: 84
  11. Pramac Racing: 61
