Motosikletler “Motorapor” ile yollarda artık daha güvenli

23 Eylül 2024 17:42 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 17:45

Özellikle büyük şehirlerde trafik yoğunluğunun artmasıyla birlikte daha hızlı ve pratik bir ulaşım sağladığı gerekçesiyle motosiklet kullanımına ilgi artmış durumda.

Sadece kurye hizmeti sunan şirketler değil, diğer şirketler de filolarında motosiklete ağırlık verirken bu araçların güvenliği de ön plana çıkıyor.

Yeni bir hizmet daha

Otomotiv sektöründe inovasyondan AR-GE çalışmalarına kadar çağın gerektirdiği tüm teknik donanım ve yenilikleri bünyesinde barındıran Otorapor Oto Ekspertiz de motosiklet ekspertizine yönelik ortaya koyduğu hizmet ile de ön plana çıkmış bulunuyor.

"Motorapor" ekspertiz hizmeti kapsamında; motosiklet ekspertizinde; motosikletin detaylı kontrolleri son teknoloji ekipmanlar kullanılarak alanında tecrübeli ekspertiz uzmanları tarafından gerçekleştiriliyor. Tüm kontrollerin sonucunda detaylı motosikletin hasarı, arızası, sorunlu parçaları tespit ediliyor. Gerekli işlemler sağlandıktan sonra uzman görüşlerinin de yer aldığı bir ekspertiz raporu hazırlanarak müşterilere teslim ediliyor.

Ayrıntılı inceleme yapılıyor

Jant ve lastik kontrolleri ile hasar tespitinin yapılmasının yanı sıra süspansiyon testlerinin gerçekleştirildiği, motorun dış aksamlarının kontrol edildiği ve Kaportanın yanı sıra boya kontrollerinin yapıldığı ve vites geçiş testlerinin de sağlandığı ayrıntılı kontroller vesilesiyle motosiklet kullanıcılarına güvenli bir hizmet sunuluyor.

“Teknolojik yeniliklere açığız”

Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri ise yaptıkları değerlendirmede şunlara dikkati çektiler:



"Otorapor Oto Ekspertiz, her geçen gün yeniliklerin yaşandığı ve teknolojinin çok hızlı geliştiği bir ortamda otomotiv sektöründe yaşanan gelişmeleri yakından takip ederken teknolojinin gerekli kıldığı tüm imkanları da müşterilerine sunmayı esas edinmiş durumda. Motorapor Ekspertiz hizmeti de bunlardan birisi. Motosiklet kullanıcılarının en güvenli şekilde yola çıkmaları ve araçlarının ömrünü uzatmaları noktasında en ince detaya kadar ekspertiz yapıyoruz. Bu hizmet aynı zamanda yeniliklere ne derece açık olduğumuzun göstergesi."

Türkiye genelinde 300 den fazla bayisi olan Otorapor şimdi de motosiklet ekspertizi ile sizlere hizmet vermeye devam ediyor.



