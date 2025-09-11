Faizsiz finansman modeli hayata geçiyor! Ev ve araç sahibi olmak kolaylaşıyor: Bakan Kurum detayları açıkladı

Konut ve araç ihtiyacının hızlı şekilde karşılanması ve vatandaşların ev ve araba sahibi olmasının kolaylaştırılması için hükümet yeni bir adım atıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Emlak Katılım’ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., Türkiye’de ilk kez bir kamu bankasının tasarruf finansman alanına girmesine imkân tanıyacak. Konuya ilişkin ayrıntıları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu.

YENİ SOSYAL KONUT KAMPANYASI BAŞLIYOR

Bakan Kurum, vatandaşların en temel hakkı olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen sosyal konut projelerinde önemli bir kilometre taşına ulaşıldığını açıkladı. Kurum, “Bugüne kadar tamamlanan çalışmalar kapsamında tam 1 milyon 704 bin sosyal konut inşa edilerek vatandaşlara teslim edildi” ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde 81 ilde yapımı süren 280 bin sosyal konutun yıl sonuna kadar tamamlanarak vatandaşlara teslim edilmesinin hedeflendiğini söyleyen Kurum, “Yeni sosyal konut kampanyası ile gençlere ve en az 3 çocuğu olan ailelere sosyal devlet anlayışıyla destek verilmeye devam edilecek” dedi.

Bakan Kurum konuşmasının devamında şunları söyledi:

Geçtiğimiz hafta, 6 Eylül’de Malatya’da 300 bininci konutun anahtarları depremzede vatandaşlara teslim edildi. Ayrıca 11 ilde yalnızca konut değil, çocukların konforlu ve güvenli bir şekilde yaşayabileceği yaşam alanları da inşa edildi. Yıl sonunda tüm projelerin tamamlanması ve geride yarım kalan hiçbir hikaye bırakılmaması hedefleniyor.

İMAR HAKKI DÜZENLEMESİYLE VATANDAŞLARA DESTEK

Kamu arazilerinde hizmet alanında kalan ve yapılaşma hakkı bulunmayan vatandaşların mağduriyetleri giderildi. Artık kullanılmayan imar hakları başka alanlarda değerlendirilebilecek.

EMLAK KATILIM İLE FAİZSİZ FİNANSMAN DÖNEMİ

Geçtiğimiz ay İstanbul’da başlatılan gayrimenkul yatırım sertifikası ile küçük birikimlerle ev sahibi olma imkânı sağlanmıştı. Şimdi ise vatandaşların sadece ev değil, iş yeri ve araç sahibi olmasını kolaylaştıracak yeni bir sistem devreye alınıyor: Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi.

Türkiye’de bir kamu bankasının tasarruf finansman sektörüne girmesiyle uygulamaya alınan bu sistem faizsiz ve devlet güvenceli. Katılımcılar, kendi bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf yapabilecek ve istedikleri ev, araç veya iş yeri için finansman desteği alabilecek.

Sistem iki modelle işliyor: