Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Merkez Bankası faiz kararının ardından altın, dolar, euro ve sterlinde son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Eylül ayı faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini 250 baz puan düşürerek, yüzde 40,5 seviyesine düşürdü. Piyasada ortalama beklenti 200 baz puanlık faiz indirimi olacağı yönündeydi. Peki karar sonrası Dolar - Euro kaç TL oldu? Sterlin ne kadar? Altın fiyatlarında son durum? İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 14:22

faiz kararını açıkladı. Piyasaların uzun süredir beklediği bu karar, özellikle beklentileriyle gündemdeydi. Saat 14.00'te yapılan açıklamayla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 43'ten yüzde 40,5'e çekti. Bugünkü karar, temmuz sonrası ikinci faiz indirimi oldu.

Karar sonrası piyasalarda hareketlilik başladı. , , euro ve sterlin gibi döviz kurlarında da değişimler gözlendi. Faiz indirimi kararının ardından, Türk Lirası üzerinde etkiler bekleniyor. Altının gram fiyatı, dolar ve euro gibi döviz kurları ise yatırımcıların bu gelişmeleri nasıl değerlendireceğiyle şekillenecek.

Merkez Bankası faiz kararının ardından altın, dolar, euro ve sterlinde son durum

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.808,21 TL

Satış: 4.808,72 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 7.967,00 TL
Satış: 8.020,00 TL

Merkez Bankası faiz kararının ardından altın, dolar, euro ve sterlinde son durum

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 15.933,00 TL

Satış: 16.040,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 31.768,00 TL

Satış: 31.933,00 TL

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.620,97 USD

Satış: 3.621,36 USD

Merkez Bankası faiz kararının ardından altın, dolar, euro ve sterlinde son durum

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar alış: 41,2934 TL

Dolar satış: 41,2964 TL

EURO KAÇ TL?

Euro alış: 48,3790 TL

Euro satış: 48,3917 TL

Merkez Bankası faiz kararının ardından altın, dolar, euro ve sterlinde son durum

STERLİN FİYATLARI

İngiliz Sterlini alış: 55,9570 TL
İngiliz Sterlini satış: 55,9787 TL

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Asgari ücret zammını nokta atışı bilmişti: Dev banka 2026 için tahminini açıkladı
ETİKETLER
#Ekonomi
#dolar
#altın
#altın
#gram altın
#çeyrek altın
#merkez bankası
#tcmb
#faiz indirimi
#para politikası kurulu
#dolar tl
#euro tl
#Tl Likiditesi
#euro fiyatı
#Euro Truck Simulator 2
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.