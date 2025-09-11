Merkez Bankası faiz kararının ardından altın, dolar, euro ve sterlinde son durum

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Piyasaların uzun süredir beklediği bu karar, özellikle faiz indirimi beklentileriyle gündemdeydi. Saat 14.00'te yapılan açıklamayla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 43'ten yüzde 40,5'e çekti. Bugünkü karar, temmuz sonrası ikinci faiz indirimi oldu.

Karar sonrası piyasalarda hareketlilik başladı. Altın, dolar, euro ve sterlin gibi döviz kurlarında da değişimler gözlendi. Faiz indirimi kararının ardından, Türk Lirası üzerinde etkiler bekleniyor. Altının gram fiyatı, dolar ve euro gibi döviz kurları ise yatırımcıların bu gelişmeleri nasıl değerlendireceğiyle şekillenecek.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.808,21 TL

Satış: 4.808,72 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 7.967,00 TL

Satış: 8.020,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 15.933,00 TL

Satış: 16.040,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 31.768,00 TL

Satış: 31.933,00 TL

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.620,97 USD

Satış: 3.621,36 USD

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar alış: 41,2934 TL

Dolar satış: 41,2964 TL

EURO KAÇ TL?

Euro alış: 48,3790 TL

Euro satış: 48,3917 TL

STERLİN FİYATLARI

İngiliz Sterlini alış: 55,9570 TL

İngiliz Sterlini satış: 55,9787 TL