Editor
 | Baran Aksoy

AK Parti'den erken seçim açıklaması! "Mecburiyetimiz yok ama..."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan erken seçime yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yavuz, AK Parti'nin her dönem seçim varmış gibi çalıştığının altını çizdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 17:32

Bir dizi program için Elazığ'a gelen Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı , muhalefetin çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin her dönem seçim varmış gibi çalıştığının altını çizen Yavuz, "Erken seçim yok. Seçimler inşallah zamanında yani 2028'de olacak" diyerek tartışmalara noktayı koydu.

AK Parti'den erken seçim açıklaması! "Mecburiyetimiz yok ama..."

"DEVAMLI KENDİSİNİ SEÇİME HAZIR TUTAN BİR PARTİYİZ"

Parti olarak bir seçim biter bitmez, ikinci seçimin hazırlıklarına başladıklarını aktaran Yavuz, "Devamlı kendisini seçime hazır tutan bir partiyiz. Dolayısıyla seçime hazırlıklıyız. Her dönem seçim varmış gibi çalışıyoruz. Ama erken seçim yok. Zaten ona erken seçim demiyoruz, seçim yenilemesi kavramını kullanıyoruz. Seçimlerin zamanında olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz" dedi.

AK Parti'den erken seçim açıklaması! "Mecburiyetimiz yok ama..."

"BUNU TAMAMEN YSK BELİRLEYECEK"

Seçimlerin zamanında yani 2028'de olacağını söyleyen Yavuz, "Ama tabi buradan ben bunu derken hemen ‘Ya tamam da işte meclis seçim yenilenmesine karar vermezse, cumhurbaşkanımızın adaylığı diye bir bahis açabilirsiniz ve buradan hareketle de sanki erken seçim mutlaka olacak diye bir yaklaşımla bunu anlamaya çalışırsınız'. Hemen şunu söyleyeyim, cumhurbaşkanımızın yeniden bir dönem daha elde etme imkanı ancak Büyük Millet Meclisi'nin 360 milletvekiliyle seçim yenileme kararı almasına bağlıdır. Ama bunu bir hafta önce de alsa, diyelim pazar günü oluyor, ondan önceki pazar gününe dahi alsa bu maksat gerçekleşir. Seçim 14 Mayıs'ta yapılacaksa 7 Mayıs mümkün, 7 Mayıs'ta olacaksa 30 Nisan mümkün. Bunu tamamen belirleyecek. Buna erken seçim de denmez. Seçim yenileme tabiri kullanılır ama mesele anlaşıldı. Bunu 6 ay önceye, 1 yıl önceye alma gibi bir mecburiyetimiz yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

