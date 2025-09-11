Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Trump çağrıda bulundu, Belarus harekete geçti! Onlarca mahkuma af

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, geçtiğimiz ay ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı çağrıya sessiz kalamadı. Trump'ın siyasi tutukluların özgürlüğüne kavuşması yönünde yaptığı çağrıların ardından 52 mahkumu affetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump çağrıda bulundu, Belarus harekete geçti! Onlarca mahkuma af
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 17:16
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 17:16

ile arasında mahkum gelişmesi yaşandı. ABD Başkanı Donald 'ın geçtiğimiz ay Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya siyasi tutukluların özgürlüğüne kavuşması yönündeki çağrısı cevapsız kalmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın müttefiki olan Lukaşenko, 52 mahkumu affetti. Bu, Lukaşenko'nun şimdiye kadar affettiği en büyük mahkum grubu oldu.

"ABD HEYETİ, 52 MAHKUMLA YOLA ÇIKIYOR"

ABD'nin Litvanya Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Başkan Trump'ın yardımcısı John Coale'in başında olduğu ABD heyeti, Minsk'te yürütülen müzakerelerin ardından çeşitli milliyetlerden 52 mahkumla birlikte Vilnius'a doğru yola çıkıyor" denildi.

Açıklamada, Trump'ı temsil eden Coale'nin, Trump'ın Lukaşenko'ya ABD'nin Minsk'teki büyükelçiliğini yeniden açmak istediğini söylediğini aktardı.

Belarus medyası, serbest bırakılan mahkumların arasında Litvanya, Letonya, Polonya, Fransa, İngiltere ve Almanya uyrukluların bulunduğunu bildirdi.

Trump, geçtiğimiz ay Lukaşenko ile yaptığı telefon görüşmesinde ve sonrasında sosyal medya paylaşımlarında bin 300 ile bin 400 mahkumun serbest bırakılması yönünde çağrı yapmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail'in Doha saldırısı Trump'ı kızdırdı! Öfkeyle telefona sarılıp, Netanyahu'yu aradı
Rusya tehdidi harekete geçirdi: 'Orduyla Tatil' programı başladı, gençler gönüllü askerlikte
ETİKETLER
#abd
#belarus
#trump
#mahkumlar
#Özgürlük
#Lukaşenko
#Diplomacy
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.