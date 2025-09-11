Trump çağrıda bulundu, Belarus harekete geçti! Onlarca mahkuma af

Belarus ile ABD arasında mahkum gelişmesi yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ay Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya siyasi tutukluların özgürlüğüne kavuşması yönündeki çağrısı cevapsız kalmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın müttefiki olan Lukaşenko, 52 mahkumu affetti. Bu, Lukaşenko'nun şimdiye kadar affettiği en büyük mahkum grubu oldu.

"ABD HEYETİ, 52 MAHKUMLA YOLA ÇIKIYOR"

ABD'nin Litvanya Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Başkan Trump'ın yardımcısı John Coale'in başında olduğu ABD heyeti, Minsk'te yürütülen müzakerelerin ardından çeşitli milliyetlerden 52 mahkumla birlikte Vilnius'a doğru yola çıkıyor" denildi.

Açıklamada, Trump'ı temsil eden Coale'nin, Trump'ın Lukaşenko'ya ABD'nin Minsk'teki büyükelçiliğini yeniden açmak istediğini söylediğini aktardı.

Belarus medyası, serbest bırakılan mahkumların arasında Litvanya, Letonya, Polonya, Fransa, İngiltere ve Almanya uyrukluların bulunduğunu bildirdi.

Trump, geçtiğimiz ay Lukaşenko ile yaptığı telefon görüşmesinde ve sonrasında sosyal medya paylaşımlarında bin 300 ile bin 400 mahkumun serbest bırakılması yönünde çağrı yapmıştı.