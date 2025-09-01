Murat Gülibrahimoğlu kim suçu ne? İBB soruşturmasında kırmızı bülten kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında "suç çetesine üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanununa muhalefet" iddiasıyla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Bu kapsamda firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu için kırmızı bülten de çıkarıldı.

Öte yandan daha önce de Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un yardımcısı firari Emrah Bağdatlı hakkında da kırmızı bülten yayımlanmıştı.

Başsavcılık, soruşturmada firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketlerine kayyum atanmasını talep etmişti.

İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği, talep doğrultusunda şüphelinin şirketlerine kayyum atanmasına karar verdi ve mal varlıklarına da el kondu.

MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU KİMDİR?

40’lı yaşlarındaki Murat Gülibrahimoğlu'nun İstanbul doğumlu olduğu biliniyor.

Gülibrahimoğlu, bilgisayar mühendisi, girişimci ve yazılım uzmanıdır.

Ayrıca, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi’nden mezun olduğu biliniyor.