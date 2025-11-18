Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

OGM Orman Genel Müdürlüğü 496 sözleşmeli personel alımları ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın açıklamasıyla Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 2025 yılı için toplam 496 sözleşmeli personel istihdamı yapacağını bildirdi. Duyuruyla beraber başvuru koşulları ve süreç merak edilenler arasında bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
OGM Orman Genel Müdürlüğü 496 sözleşmeli personel alımları ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 22:56
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 22:56

Tarım ve Orman Bakanı ’nın ifadeleriyle (OGM) bu sene toplam 496 sözleşmeli gerçekleştireceğini aktardı.

Başvuruların (B) grubu puan sıralaması dikkate alınarak yapılacağı vurgulanırken, adaylar OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi kadrolarda alım yapılacak, kriterler neler? sorularına yanıt aramaya koyuldu.

OGM Orman Genel Müdürlüğü 496 sözleşmeli personel alımları ne zaman?

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

OGM’nin 496 personel alımının başvuruları, duyuruya göre Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

Başvuru tarihlerinin henüz duyurulmadığı ancak alım ilanının ardından kısa süre içinde yayımlanmasının beklendiği belirtildi.

Adaylar duyuruyu kariyerkapisi.gov.tr adresinden izleyebilecek.

OGM Orman Genel Müdürlüğü 496 sözleşmeli personel alımları ne zaman?

OGM HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

OGM’nin 2025 sözleşmeli personel alımında kadro dağılımı şöyle:

Lisans Mezunu Kadrolar

  • 20 Mühendis
  • 30 Büro personeli
  • 4 Avukat
  • 2 Biyolog
  • 1 Diyetisyen

Önlisans Mezunu Kadrolar

  • 1 Laborant
  • 2 Tekniker
  • Ortaöğretim Mezunu Kadrolar
  • 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi
  • 296 Şoför–Operatör
  • 2 Garson
  • 2 Bulaşıkçı
  • 135 Temizlik personeli
ETİKETLER
#kpss
#tarım ve orman bakanlığı
#ibrahim yumaklı
#personel alımı
#orman genel müdürlüğü
#Sözleşmeli Çalışan
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.