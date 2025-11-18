OGM Orman Genel Müdürlüğü 496 sözleşmeli personel alımları ne zaman?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın ifadeleriyle Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bu sene toplam 496 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini aktardı.
Başvuruların KPSS (B) grubu puan sıralaması dikkate alınarak yapılacağı vurgulanırken, adaylar OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi kadrolarda alım yapılacak, kriterler neler? sorularına yanıt aramaya koyuldu.
OGM’nin 496 personel alımının başvuruları, duyuruya göre Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.
Başvuru tarihlerinin henüz duyurulmadığı ancak alım ilanının ardından kısa süre içinde yayımlanmasının beklendiği belirtildi.
Adaylar duyuruyu kariyerkapisi.gov.tr adresinden izleyebilecek.
OGM’nin 2025 sözleşmeli personel alımında kadro dağılımı şöyle:
Lisans Mezunu Kadrolar
Önlisans Mezunu Kadrolar