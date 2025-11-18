Donald Trump'tan Cristiano Ronaldo'ya özel davet

Dünya futbolunun süperstarı Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası öncesi ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Ronaldo’nun ziyareti Trump'ın Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Beyaz Saray'da ağırlamasından sonra bekleniyor.

TRUMP'TAN RONALDO'YA ÖZEL DAVET

Portekiz’in 2026 Dünya Kupası’na katılmayı garantilemesi üzerine Trump’ın Ronaldo’ya özel bir davet gönderdiği belirtiliyor.

Kariyerinde Real Madrid, Juventus ve Manchester United gibi takımların formasını terleten Portekizli yıldız, şu anda Suudi Arabistan Pro Ligi'nin lider takımı Riyad merkezli Al-Nassr'da forma giyiyor.

Ronaldo, CNN'e yaptığı açıklamada, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın "kesinlikle" son kupası olacağını söylemişti.