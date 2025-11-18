Menü Kapat
Hava Durumu
19°
Aktüel
Avatar
Editor
 TGRT Haber

Lamine Yamal neden yok? İspanya-Türkiye maçı kadrosunda yer almadı

Lamine Yamal’ın neden kadroda olmadığı belli oldu! A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun altıncı ve son maçında bu akşam Sevilla’da İspanya ile karşılaşacak. Maç öncesi İspanya’nın maç kadrosunda Lamine Yamal’ın yer almaması üzerine Lamine Yamal’ın neden kadroda olmadığı merak edildi.

Lamine Yamal neden yok? İspanya-Türkiye maçı kadrosunda yer almadı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 21:13
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 21:15

, 2026 E Grubu’ndaki son sınavında ’ya konuk olacak. Ev sahibi İspanya grupta birinci sırada yer alıyor. Milli takımımız ise ikinci sırada bulunuyor.

Lamine Yamal neden yok? İspanya-Türkiye maçı kadrosunda yer almadı

İSPANYA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

La Cartuja Stadı’nda oynanacak İspanya Türkiye karşılaşması saat 22.45’te başlayacak ve TV8’den naklen ekranlara gelecek. Mücadelenin hakemliğini Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer üstlenecek. Zwayer’in yardımcıları yine Almanya’dan Robert Kempter ve Christian Dietz olacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sven Jablonski olarak belirlendi. Karşılaşmanın oynanacağı Sevilla, hazırlıkların sürdüğü karşılaşma günü öncesinde milli takımların kamp programlarının merkezinde yer alıyor.

Lamine Yamal neden yok? İspanya-Türkiye maçı kadrosunda yer almadı

E Grubu’nda son hafta maçları öncesinde İspanya 15 puanla lider, Türkiye ise 12 puanla ikinci sırada bulunuyor. Türkiye’nin grup liderliği için tek şart, İspanya karşısında 7 farklı galibiyet alması. Gruptaki diğer maçta ise Bulgaristan, yarın aynı saatte Gürcistan’ı konuk edecek.

Lamine Yamal neden yok? İspanya-Türkiye maçı kadrosunda yer almadı

MİLLİ TAKIMDA KİMLER EKSİK?

A Milli Futbol Takımı’nda cezalı ve sakat isimler sebebiyle kadroda değişiklikler yapıldı. İsmail Yüksek kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Bulgaristan karşılaşmasında sakatlanan Kaan Ayhan’ın yanı sıra milli takımın önemli isimlerinden Hakan Çalhanoğlu da sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Federasyon tarafından yapılan bilgilendirmelerde, oyuncuların sağlık durumları doğrultusunda teknik ekibin zorunlu değişikliklere gittiği belirtildi.

Lamine Yamal neden yok? İspanya-Türkiye maçı kadrosunda yer almadı

Milli takımda Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın sarı kart sınırında yer alıyor. Üç oyuncu da bu karşılaşmada kart görmeleri halinde mart ayında oynanacak play-off ilk maçında forma giyemeyecek.

Avrupa Elemeleri’nde gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası bileti alırken, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 12 grup ikincisi play-off’ta mücadele edecek. Play-off turuna UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek dört takım da eklenecek ve son dört Dünya Kupası bileti mart ayında dağıtılacak.

Lamine Yamal neden yok? İspanya-Türkiye maçı kadrosunda yer almadı

LAMİNE YAMAL NEDEN YOK?

İspanya Milli Takımı’nın genç oyuncusu Lamine Yamal, sağlık gerekçeleri nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. İspanya Futbol Federasyonu, oyuncunun 10 Kasım’da kasık bölgesindeki rahatsızlığı sebebiyle invaziv radyofrekans işlemine tabi tutulduğunu duyurmuştu. Federasyon, söz konusu işlemin milli takım sağlık birimlerine önceden bildirilmediğini açıklamış ve raporun yalnızca aynı gece iletilen tıbbi belgeyle kendilerine ulaştığını aktarmıştı. Sağlık raporunda 7-10 gün arasında dinlenme tavsiye edildiği, bu nedenle oyuncunun antrenmanlara katılamayacağı ifade edilmişti.

Lamine Yamal neden yok? İspanya-Türkiye maçı kadrosunda yer almadı

İspanya’nın 15 Kasım’da Gürcistan ile oynadığı karşılaşmada da forma giyemeyen genç futbolcu, tedavi süreci devam ettiği için Türkiye maçında da görev alamayacak. Teknik ekip tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından oyuncunun riske edilmemesi gerektiği belirtilerek Lamine Yamal’ın iki maçlık periyotta sahada olamayacağı kesinleştirilmişti. Federasyon, sakatlık sonrası uygulanan dinlenme sürecinin zorunlu olduğunu ve oyuncunun antrenman temposuna katılmasının uygun görülmediğini açıklamıştı.

Lamine Yamal neden yok? İspanya-Türkiye maçı kadrosunda yer almadı

LAMİNE YAMAL TÜRKİYE MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, SAKAT MI, YEDEK Mİ?

İspanya Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre Lamine Yamal, kasık bölgesine uygulanan tıbbi işlem nedeniyle 7-10 gün arasında istirahat etmek zorunda. Bu nedenle Türkiye maçında forma giymesi mümkün değil. Oyuncunun durumunun tamamen sağlık raporuna bağlı olduğu, tedavi sonrası antrenmanlara katılamadığı için teknik ekibin kadrodan çıkardığı bilgisi paylaşılmıştı.

Genç futbolcunun sakatlığı nedeniyle Gürcistan mücadelesinde de görev alamadığı belirtilmişti. Teknik ekibin raporları incelemesinin ardından oyuncunun milli takım kampına tam katılım sağlayamayacağı kesinleşmiş, bu nedenle Türkiye karşılaşmasında yedek kulübesinde bile yer almayacağı bildirilmişti.

