Ramazan Videolu Haber Biyografi
 | Hüseyin Bahcivan

Ronaldo milli takımı bıraktı mı? Portekiz Ermenistan maçında yer almadı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu maçları kapsamında Portekiz ile Ermenistan karşı karşıya geldi. Mücadelede dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun yer almaması dikkat çekti. Maçın ardından Ronaldo milli takımı bıraktı mı sorusu gündeme geldi. Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'nın ilk maçlarında da forma giyemeyebilir.

Ronaldo milli takımı bıraktı mı? Portekiz Ermenistan maçında yer almadı
17.11.2025
17.11.2025
i026 heyecanı eleme etabıyla son sürat devam ediyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu maçları kapsamında , ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Portekiz 9-1 galibiyet ile ayrılarak F Grubu'nda 2026 FIFA Dünya Kupası biletini kazanan takım oldu.

Karşılaşmada dünyaca ünlü yıldız futbolcu ise yer almadı. Futbolseverler tarafından Ronaldo milli takımı bıraktı mı sorusu araştırılmaya başlandı.

Ronaldo milli takımı bıraktı mı? Portekiz Ermenistan maçında yer almadı

RONALDO MİLLİ TAKIMI BIRAKTI MI?

Cristiano Ronaldo, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 13 Kasım tarihinde oynanan İrlanda - Portekiz maçının 61. dakikasında direkt görerek oyundan atıldı. Ronaldo, İrlanda maçında kırmızı kart gördüğü için Ermenistan karşılaşmasında forma giymedi.

Karşılaşmada cezalı olan Ronaldo'nun 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçlarında da forma giymeme ihtimali bulunuyor. FIFA kurallarına göre "ciddi faul" en az iki maç, "şiddet içeren davranış" ise üç maç olarak belirtiliyor. FIFA Disiplin Kurulu tarafından verilecek kararın ardından Ronaldo'nun cezası netlik kazanacak. FIFA'nın Ronaldo'nun cezasını 2025 Kasım ayı sonu veya Aralık ayı başında duyurması bekleniyor.

Ronaldo milli takımı bıraktı mı? Portekiz Ermenistan maçında yer almadı

RONALDO KAÇ GOL ATTI?

Ronaldo kariyeri boyunca ulusal liglerde 577, ulusal kupalarda 57, kıtasal kupalarda 172 ve Portekiz Milli Takımı'nda 143 olmak üzere toplam 953 gol attı. Portekizli yıldız futbolcu dünyanın en çok gol atan futbolcuları listesinde 1. sırada yer alıyor. En yakın rakibi Arjantinli dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi ise 894 gol ile ikinci sırada bulunuyor.

#ceza
#cristiano ronaldo
#Ermenistan
#portekiz
#fıfa dünya kupası
#kırmızı kart
#Aktüel
