Öğretmenlere yüzde 50 indirimli tren bileti kampanyası kimleri kapsıyor?

24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öğretmenlere özel bir tren bileti kampanyasını duyurdu.

Buna göre öğretmenler, 24 ile 30 Kasım tarihleri arasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve ana hat tren biletlerini yüzde 50 indirimle satın alabilecek.

İNDİRİMDEN NASIL FAYDALANILIR?

İndirimli biletler TCDD Taşımacılık A.Ş. satış kanallarından temin edilebilecek.

24-30 Kasım tarihleri arasında satışa sunulacak indirimli biletlerden yararlanmak isteyen öğretmenlerin, kontrollerde öğretmen kimliği veya ‘mebbis.meb.gov.tr’ adresinden alınmış öğretmen olduğunu gösterir belge ibraz etmelerinin yeterli olacağını vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

"İndirimli biletler TCDD Taşımacılık A.Ş. gişeleri, internet sitesi, mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve yetkili acenteler üzerinden temin edilebilecek."

YÜZDE 50 TREN BİLETİNDEN HANGİ KİŞİLER YARARLANABİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okulda görev yapan öğretmenler ile okul müdürleri ve yardımcıları,

Üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları,

Türk uyruklu olup yurt dışında çalışan öğretmenler faydalanabilir.