Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Öğretmenlere yüzde 50 indirimli tren bileti kampanyası kimleri kapsıyor?

Öğretmenler Günü kapsamında, öğretmenler 24-30 Kasım vakitleri arasında YHT ve ana hat tren biletlerini yüzde 50 indirimli alabilecek. Tren bileti fırsatı için kimlerin indirim hakkı olduğu araştırma konusu oldu.

Öğretmenlere yüzde 50 indirimli tren bileti kampanyası kimleri kapsıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.11.2025
20:52
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
20:52

24 Kasım yaklaşırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öğretmenlere özel bir tren bileti kampanyasını duyurdu.

Buna göre öğretmenler, 24 ile 30 Kasım tarihleri arasında Yüksek Hızlı Tren () ve ana hat tren biletlerini yüzde 50 indirimle satın alabilecek.

Öğretmenlere yüzde 50 indirimli tren bileti kampanyası kimleri kapsıyor?

İNDİRİMDEN NASIL FAYDALANILIR?

İndirimli biletler TCDD Taşımacılık A.Ş. satış kanallarından temin edilebilecek.

24-30 Kasım tarihleri arasında satışa sunulacak indirimli biletlerden yararlanmak isteyen öğretmenlerin, kontrollerde öğretmen kimliği veya ‘mebbis.meb.gov.tr’ adresinden alınmış öğretmen olduğunu gösterir belge ibraz etmelerinin yeterli olacağını vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

"İndirimli biletler TCDD Taşımacılık A.Ş. gişeleri, internet sitesi, mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve yetkili acenteler üzerinden temin edilebilecek."

Öğretmenlere yüzde 50 indirimli tren bileti kampanyası kimleri kapsıyor?

YÜZDE 50 TREN BİLETİNDEN HANGİ KİŞİLER YARARLANABİLİR?

Milli Bakanlığı'na bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okulda görev yapan öğretmenler ile okul müdürleri ve yardımcıları,

Üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları,

Türk uyruklu olup yurt dışında çalışan öğretmenler faydalanabilir.

ETİKETLER
#Eğitim
#ulaşım
#yht
#öğretmen ataması
#öğretmenler günü
#Tren Indirimi
#Tcdd Taşımacılık
#Aktüel
