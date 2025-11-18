Menü Kapat
Dünya Kupası elemeleri play-off nasıl olacak? Eşleşmeler bu hafta belli olacak

Dünya Kupası play-off eşleşmeleri nasıl olacağı belli oldu. UEFA’nın 2026 Dünya Kupası yolundaki Avrupa Elemeleri formatında 54 takımın yer aldığı grup aşamasının ardından, gruplarını lider tamamlayan 12 ülke doğrudan Dünya Kupası bileti alacak. Elemeleri ikinci sırada bitiren 12 takım ise 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre seçilecek 4 ekiple birlikte toplam 16 takımlık play-off etabına dahil edilecek. İşte Dünya Kupası play-off sistemi…

Dünya Kupası elemeleri play-off nasıl olacak? Eşleşmeler bu hafta belli olacak
, ’nin sona ermesinin ardından aşamasına geçecek. Play-off’lara katılacak 16 takım, dört ayrı yol üzerinden tek maçlı eleme sistemiyle karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası elemeleri play-off nasıl olacak? Eşleşmeler bu hafta belli olacak

PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin tamamlanmasıyla birlikte play-off etabının kura çekimi 20 Kasım 2025 Perşembe günü saat 15.00’te Zürih’te yapılacak. UEFA tarafından organize edilecek kura çekimi, FIFA+ ve UEFA’nın resmi yayın kanallarından canlı olarak takip edilebilecek. Kura sonrası her yolun yarı final ve final eşleşmeleri kesinlik kazanacak ve maç programı uluslararası takvime göre şekillenecek.

Dünya Kupası elemeleri play-off nasıl olacak? Eşleşmeler bu hafta belli olacak

Yarı final karşılaşmaları 26-28 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak, final maçları ise 29-31 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak. Kura çekiminde belirlenen ev sahipliği düzeni doğrultusunda yarı finallerde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar sahalarında oynayacak. Final karşılaşmalarında ev sahibi ise kura yoluyla belirlenecek ve tek maç üzerinden tur atlayan dört takım Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

Dünya Kupası elemeleri play-off nasıl olacak? Eşleşmeler bu hafta belli olacak

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

Play-off etabına grup aşamasını ikinci sırada tamamlayan 12 takım ile Uluslar Ligi genel sıralamasına göre seçilecek 4 ekip katılacak. Bu 16 takım, FIFA Dünya Sıralaması doğrultusunda Pot A, B, C ve D olmak üzere dört torbaya ayrılacak. Pot A’daki dört takım, yarı finalde Pot D’de yer alan takımlarla eşleşirken; Pot B ile Pot C takımları da diğer yarı final eşleşmelerini oluşturacak. Bu düzen, her yolun dört takım içeren kapalı bir eleme sistemi üzerinden ilerlemesini sağlayacak.

Dünya Kupası elemeleri play-off nasıl olacak? Eşleşmeler bu hafta belli olacak

Türkiye’nin Pot A’da yer alma olasılığı yüksek görülüyor ve bu durum yarı final maçını kendi sahasında oynayabilmesine imkan tanıyacak. Eşleşmeler tek maç üzerinden belirlendiği için seri başı olan Pot A ve Pot B takımları ev sahibi avantajına sahip olacak. Final karşılaşmalarında ev sahibi kura çekimiyle belirlenecek ve bu maçların galipleri 2026 Dünya Kupası’na adlarını yazdıracak.

Dünya Kupası elemeleri play-off nasıl olacak? Eşleşmeler bu hafta belli olacak

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KAÇ MAÇ?

Play-off sistemi, dört ayrı yolda toplam sekiz yarı final ve dört final olmak üzere 12 maçtan oluşacak. Her yol iki tur içeriyor. Yarı finalde kazanan iki takım finale yükselecek, finalde kazanan ise Dünya Kupası bileti almaya hak kazanacak. Tüm maçlar tek maç üzerinden oynandığı için her takımın Dünya Kupası'na gitmesi için iki rakibini elemesi yeterli olacak.

Dünya Kupası elemeleri play-off nasıl olacak? Eşleşmeler bu hafta belli olacak

Yolların tamamı aynı formatta ilerlediği için 16 takımın tamamı eşit şartlarda mücadele edecek. Yarı final maçlarında ev sahibi, torba yapısına göre belirlenirken final aşamasında kura belirleyici olacak. Mart 2026’da oynanacak bu karşılaşmalar, Avrupa kıtasından Dünya Kupası’na gidecek son dört takımın belirlenmesinde kritik rol oynayacak.

