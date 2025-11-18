Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Banu İriç

Çayın yanındaki limondan para alan işletmeye ceza kesildi!

Ticaret Bakanlığı çayın yanındaki limondan para isteyen işletmeye denetim yaptı. Kuzguncuk'ta bir kafede yemek yedikten sonra çay içen müşteriler adisyonu görünce şok geçirdi. Limondan ekstra para alınması üzerine görseller sosyal medyada paylaşıldı. Bakanlık ekipleri denetim yaparak kafeye ceza kesti.

Çayın yanındaki limondan para alan işletmeye ceza kesildi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.11.2025
22:39
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
22:44

İstanbul'un gözde turistik gezi bölgelerinden olan Kuzguncuk'taki bir kafede çayın yanındaki limondan para alınması müşterilerin tepkisini çekti. Kafede 2 bin 260 liralık yiyecek ve içecek tüketen müşteriler soda ve çayın yanında bir dilim için ekstra 10 lira istenmesiyle şok oldu.

Çayın yanındaki limondan para alan işletmeye ceza kesildi!

ÇAYIN YANINDAKİ LİMONA PARA İSTEYEN İŞLETMEYE CEZA

şikayet yağan durumla ilgili harekete geçti. Ticaret Bakanı Basın Danışmanı Bekir Kaplan ekiplerin yaptığı denetimde işletmeye ceza verildiğini duyurdu. Kafeye 12 aykırılık tespit edilerek 37 bin 992 liralık idari para cezası uygulandı.

Çayın yanındaki limondan para alan işletmeye ceza kesildi!
12 AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

Paylaşımda konunun detayları şu şekilde aktarıldı:

"Son günlerde kimi mecralarda yer alan “Çayın yanına verilen limona 10 TL ücret alındı” haberleri üzerine, Ticaret Bakanlığımızca konuya ilişkin inceleme başlatılmış ve 17.11.2025 tarihinde Üsküdar/Kuzguncuk’ta faaliyet gösteren ilgili işyerinde, Ticaret Bakanlığımız ekiplerince yerinde denetim gerçekleştirilmiştir.

Denetim sırasında işletmeye; , tarife–fiyat listeleri ve hizmete ilişkin mevzuat hakkında bilgilendirme yapılmış, işletme yetkilisinin konuya dair beyanı tutanak altına alınmıştır.

Çayın yanındaki limondan para alan işletmeye ceza kesildi!

Yapılan inceleme sonucunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında tespit edilen 12 aykırılık nedeniyle işletmeye toplam 37.992 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca işletmede satışa sunulan içecek grubuna ait 4 farklı ürün için son 3 aya ilişkin faturalar talep edilmiştir.

Söz konusu ürünlere ilişkin nihai değerlendirme, gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacaktır.

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicinin korunması, fiyat doğruluğu ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerimize aralıksız devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Çayın yanındaki limondan para alan işletmeye ceza kesildi!


ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#kafe
#fiyat etiketi
#limon
#tüketici hakları
#Cezalandırma
#Kuzguncuk
#Ekonomi
