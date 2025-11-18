Litvanya Türkiye maç sonucu kaç kaç? Gençler liderliğe kuruldu

Kategoriler
Ümit Millî Takımımız, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu karşılaşmasında Litvanya ile oynadı.
LSC Druskininkai Stadyumu'nda gerçekleşen mücadeleyi Ümit Milliler, 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 2 ve 77. dakikalarda Ali Habeşoğlu kaydetti.
Litvanya'nın tek golü ise 75. dakikada Domantas Sluta'dan geldi.
Bu sonuçla puanını 11 yapan Ümit Millî Takımı, 2 maç eksiğiyle 7 puanda olan Hırvatistan'ın önünde önde durumda yer aldı.