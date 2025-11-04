Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Öğretmen seminerleri online mı olacak, ne zaman? 2025 Kasım öğretmen seminerlerinin detayları belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından 2025 Kasım ayında gerçekleştirilecek olan mesleki çalışma haftasının detayları açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından öğretmen seminerleri online mi olacak, ne zaman soruları gündeme geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Öğretmen seminerleri online mı olacak, ne zaman? 2025 Kasım öğretmen seminerlerinin detayları belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 16:50
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 16:53

sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2025 Kasım dönemi mesleki çalışma programının detaylarını açıkladı. Öğretmenler tarafından seminerlerin online olup olmayacağı ve ne zaman gerçekleştirileceği merak ediliyor.

Öğretmen seminerleri online mı olacak, ne zaman? 2025 Kasım öğretmen seminerlerinin detayları belli oldu

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada öğretmen seminerlerinin çevrim içi yapılacağını duyurdu. Bakan Tekin öğretmenler, okul yöneticileri ve ilgili birimlerle yapılan değerlendirmeler ve istişarelerin neticesinde bu kararın alındığını belirtti.

Öğretmen seminerleri online mı olacak, ne zaman? 2025 Kasım öğretmen seminerlerinin detayları belli oldu

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

Öğretmen seminerleri 10-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bakan Tekin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle:

"Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde 10-14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun."

https://x.com/Yusuf__Tekin/status/1983073031078465636

ETİKETLER
#yusuf tekin
#milli eğitim bakanı
#Öğretmen Seminerleri
#Online Seminer
#Mesleki Çalışma Programi
#10-14 Kasım
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.