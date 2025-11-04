Öğretmen seminerleri online mı olacak, ne zaman? 2025 Kasım öğretmen seminerlerinin detayları belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2025 Kasım dönemi mesleki çalışma programının detaylarını açıkladı. Öğretmenler tarafından seminerlerin online olup olmayacağı ve ne zaman gerçekleştirileceği merak ediliyor.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada öğretmen seminerlerinin çevrim içi yapılacağını duyurdu. Bakan Tekin öğretmenler, okul yöneticileri ve ilgili birimlerle yapılan değerlendirmeler ve istişarelerin neticesinde bu kararın alındığını belirtti.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

Öğretmen seminerleri 10-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bakan Tekin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle:

"Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde 10-14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun."

https://x.com/Yusuf__Tekin/status/1983073031078465636