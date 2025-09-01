Öğretmen seminerleri saat kaçta? MEB açıklama yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 2025-2026 eğitim öğretim dönemi öğretmen seminerlerinin ayrıntıları açıklandı. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre öğretmen seminerleri 2025 Eylül ayının ilk haftasında yapılacak.

Yapılan açıklamanın ardından öğretmen seminerlerinin ne zaman, saat kaçta olduğu ise gündem oldu.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ SAAT KAÇTA?

MEB tarafından açıklanan bilgilere göre öğretmen seminerler 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Seminerler her gün saat 09.00'da başlayacak ve 12.00'da sona erecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

"Bugün okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasına, yönetici ve öğretmenlerimiz ise 2025 Eylül dönemi mesleki çalışma programına başladı.

Mesleki çalışma dönemleri, okul yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin eğitim faaliyetlerini planladıkları kıymetli zaman aralıklarıdır.

Yeni haftayla başlayan mesleki çalışma sürecinde tüm öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize kolaylıklar diliyorum. İyi haftalar."

https://x.com/Yusuf__Tekin/status/1962392888261628341

2024-2025 EĞİTİM ALMAYAN ÖĞRETMENLER NE ZAMANALACAK?

MEB tarafından 14 Ağustos 2025 tarihinde yapılan yazılı açıklamaya göre 2024-2025 eğitim yılı başında program değişikliği nedeniyle eğitim almayan öğretmenler, bu dönemde öncelikli olarak ilgili eğitimleri alacak. Daha önce eğitim alanlar ise yeni hazırlanan dersler için gerçekleştirilecek eğitimlere katılacak.