Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Öğretmen seminerleri saat kaçta? MEB açıklama yaptı

2025 Eylül Dönemi Mesleki Çalışma Programı kapsamında gerçekleştirilecek olan öğretmen seminerleri bugün başlıyor. MEB tarafından yapılan açıklamanın ardından öğretmen seminerlerinin ne zaman, saat kaçta başlayacağı belli oldu. Seminerler 5 gün boyunca devam edecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Öğretmen seminerleri saat kaçta? MEB açıklama yaptı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 09:07
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 09:07

() tarafından gerçekleştirilen 2025-2026 eğitim öğretim dönemi öğretmen seminerlerinin ayrıntıları açıklandı. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre öğretmen seminerleri 2025 Eylül ayının ilk haftasında yapılacak.

Yapılan açıklamanın ardından öğretmen seminerlerinin ne zaman, saat kaçta olduğu ise gündem oldu.

Öğretmen seminerleri saat kaçta? MEB açıklama yaptı

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ SAAT KAÇTA?

MEB tarafından açıklanan bilgilere göre öğretmen seminerler 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Seminerler her gün saat 09.00'da başlayacak ve 12.00'da sona erecek.

Milli Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

"Bugün okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasına, yönetici ve öğretmenlerimiz ise 2025 Eylül dönemi mesleki çalışma programına başladı.

Mesleki çalışma dönemleri, okul yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin eğitim faaliyetlerini planladıkları kıymetli zaman aralıklarıdır.

Yeni haftayla başlayan mesleki çalışma sürecinde tüm öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize kolaylıklar diliyorum. İyi haftalar."

https://x.com/Yusuf__Tekin/status/1962392888261628341

Öğretmen seminerleri saat kaçta? MEB açıklama yaptı

2024-2025 EĞİTİM ALMAYAN ÖĞRETMENLER NE ZAMANALACAK?

MEB tarafından 14 Ağustos 2025 tarihinde yapılan yazılı açıklamaya göre 2024-2025 eğitim yılı başında program değişikliği nedeniyle eğitim almayan öğretmenler, bu dönemde öncelikli olarak ilgili eğitimleri alacak. Daha önce eğitim alanlar ise yeni hazırlanan dersler için gerçekleştirilecek eğitimlere katılacak.

ETİKETLER
#Eğitim
#milli eğitim bakanlığı
#meb
#2025-2026 Sezonu
#Öğretmen Semineri
#Eğitim Öğretim Dönemi
#Öğretmen Seminerleri
#Eğitim Öğretim Dönemi
#Öğretmen Eğitimi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.