Editor
Editor
 Sumru Tarhan

Oğuz Dizer neden öldü, hasta mıydı? Ölümü sonrası kaç yaşında olduğu gündeme geldi

Gazeteci Oğuz Dizer'in hayatını kaybetmesinin ardından neden öldüğü de merak edildi. Sevenlerini üzen haber sonrasında taziye mesajları paylaşılırken Oğuz Dizer'in kaç yaşında olduğu da araştırıldı. Gazetecilik alanında adından söz ettirmeyi başaran Dizer'in vefatı sevenlerini yıktı.

Oğuz Dizer neden öldü, hasta mıydı? Ölümü sonrası kaç yaşında olduğu gündeme geldi
Haber Merkezi
23.09.2025
23.09.2025
Oğuz Dizer'den gelen acı haber sonrasında sevenleri taziye mesajlarını paylaştı. Türkiye'nin önde gelen gazetecileri arasında yer alan ismin yazıları yakından takip ediliyordu.

OĞUZ DİZER NEDEN ÖLDÜ, HASTA MIYDI?

Gazeteci olan Oğuz Dizer hayatını kaybetti. Fanatik gazetesinin yazarı olan Oğuz Dizer'in haberi yürekleri yakarken cenazesinin bugün kaldırılacağı da paylaşıldı. Dizer'in herhangi bilinen bir hastalığı bulunmazken yaşa bağlı nedenlerle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Yakınlarından şu an için ölüm nedeni ve hastalığının bilgisi paylaşılmadı. 70 yaşında olan ismin ölümü sevenlerini üzdü.

OĞUZ DİZER'İN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDE OLACAK?

Dizer'in cenazesi bugün ikindi vakti Sakarya Orhan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecek. Gazetecilik alanında yaptıkları ile adından söz ettiren isim futbol ile yakınlığıyla da tanınıyordu. taraftarı olan isim, Sakarya'da dünyaya gelirken ölüm nedeninin doğal yol olduğu tahmin ediliyor. Başarılı gazetecinin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları da Galatasaray sevgisini ortaya koyuyor.

ETİKETLER
#galatasaray
#ölüm
#gazeteci
#cenaze
#Oğuz Dizer
#Fanatik
#Aktüel
